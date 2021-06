Riot’s Valorant compte plus de 14 millions de joueurs actifs par mois

Le jeu de tir en ligne Valorant compte plus de 14 millions de joueurs par mois.

C’est selon le développeur et éditeur Riot Games, qui a révélé le jalon marquant un an depuis la sortie du titre. De plus, la société apporte Valorant au mobile.

À titre de comparaison, le jeu de tir en ligne gratuit rival de Valve, Counter-Strike: Global Offensive, comptait 27 millions de joueurs le mois dernier, selon son site Web.

“L’un de nos principaux objectifs cette première année était de gagner la confiance et le respect de la communauté FPS mondiale, et de leur prouver que Valorant respectera toujours les principes fondamentaux d’un jeu de tir compétitif vraiment valable”, a déclaré la productrice exécutive de Valorant, Anna Donlon. .

“Voir notre communauté croissante de joueurs reconnaître et apprécier ce que nous essayons de faire avec Valorant est au-delà de ce à quoi nous pouvions nous attendre et nous sommes ravis d’offrir bientôt la même expérience compétitive de Valorant à encore plus de joueurs mondiaux.”

Valorant a été lancé le 2 juin 2020 après une période bêta.

