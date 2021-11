Riot Games lance RiotX Arcane, un nouvel événement pour célébrer le prochain spectacle Arcane League of Legends de Netflix.

Le lien RiotX Arcane commencera le 6 novembre, le même jour que les Mondiaux 2021, et se déroulera tout au long du mois sur les titres de Riot. Oui, tous. De (bien sûr) le séminal League of Legends à l’attraction d’esports en constante augmentation qu’est Valorant, Riot tient à faire d’Arcane un succès retentissant sur Netflix. Surtout après quelques mots choisis de Nicolo Laurent, PDG de Riot Games.

« A chaque nouvelle étape que nous franchissons, du lancement de nouveaux jeux à l’expansion de nos esports, nous sommes toujours restés concentrés sur l’apport aux joueurs d’un contenu passionnant et résonnant qui est authentique à l’expérience de base de League of Legends », a déclaré Laurent dans un communiqué de presse. « Aujourd’hui, il y a plus de joueurs qui profitent de nos jeux dans le monde que jamais auparavant, ce qui confirme notre confiance dans l’IP de League of Legends alors que nous entamons une nouvelle ère avec le lancement d’Arcane. »

Découvrez ci-dessous une bande-annonce de l’événement RiotX Arcane.

Ce n'est que le début. Bienvenue dans RiotX Arcane.

Regardez : https://t.co/U6803UAMtF

– League of Legends (@LeagueOfLegends) 1er novembre 2021

Les streamers sur Twitch pourront même co-diffuser l’émission lors de sa mise en ligne sur Netflix le 6 novembre, ce qui est un peu étrange, mais cool de voir que Riot embrasse pleinement ses racines de diffusion en direct pour la première de l’émission.

Au fait, Riot ne bluffe pas lorsqu’ils déclarent que tous ses jeux sont liés par Arcane. Jetons un coup d’œil à ce qui est à venir, d’accord ?

League of Legends obtiendra des skins de champion sur le thème des arcanes pour Jayce, Vi, Caitlyn et Jinx. Il y aura également des drakes élémentaires, des objets et des runes pour la mise à jour de pré-saison 2022, ainsi que des accents de carte sur Summoner’s Rift. Caitlyn championne également les mises à jour sur l’art et la durabilité.

League of Legends: Wild Rift recevra une mise à jour charnue contenant l’événement en jeu Arcane Experience et des skins de champion pour Jinx et Vi. Jayce et Caitlyn feront également enfin leurs débuts lors de l’événement Hextech Heist.

Legends of Runeterra obtient un nouveau mode PvE appelé Path of Champions, Jayce en tant que nouveau héros jouable et des cartes de support thématiques pour Piltover et Zaun. Oh, et un pass événement Mega !

#RiotXArcane est en direct ! Vivez la célébration mondiale!

Regardez des épisodes et rejoignez la discussion avec le hashtag #Arcane !

– Riot Games #RiotXArcane 💥 (@riotgames) 1er novembre 2021

Teamfight Tactics maintient son battage médiatique Gizmos & Gadgets avec un nouveau mode de jeu et quelques tacticiens sur le thème des Arcanes et quelques champions Chibi.

Valorant n’est pas dans le même univers que les autres, mais il obtient un RiotX Arcane Pass rempli d’objets et d’ensembles de collection. Le nouvel agent Chamber est également lancé.

Alors oui, ça fait beaucoup de choses ! Il semble que Riot veuille qu’Arcane soit un hit de la taille de Witcher sur Netflix. Considérant que plus de 180 millions de personnes ont joué à des jeux adjacents à Runeterra le mois dernier, ce n’est pas une aspiration hors de question.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

