RIP à moi, la personne qui écrit ceci, un vrai

Photo : Kotaku

Êtes-vous autorisé à vous appeler un vrai? Non, je dirais, vous ne l’êtes pas. Cela vous disqualifie à peu près immédiatement d’être un vrai, donc je suis déjà mal parti ici. Mais aujourd’hui est mon dernier jour à Kotaku, donc je considère qu’il est de mon devoir solennel de clore ma série d’articles « RIP To A Real One » en faisant l’éloge d’un PNJ qui est très important pour moi : moi-même.

Nathan Grayson – qui, pour être clair, c’est moi – est le genre de personnage qui n’a vraiment de sens dans aucun contexte. Il n’a pas une ambiance ou une esthétique bien définie. Il n’est pas doué pour transmettre ses émotions ou expliquer ses motivations. Il n’est pas clair s’il est censé être un membre du groupe recrutable, une curiosité de quête secondaire d’une note ou un rando qui meurt dans la cinématique d’ouverture. Honnêtement, il semble qu’il était censé être ce dernier, mais il s’est en quelque sorte mêlé au pont principal. Il est extrêmement chanceux, si vous voulez mon avis.

Il lui faut du temps pour grandir avec toi. Genre, cinq ou six ans de temps dans le jeu (lire: réel), puis il se calme au moment où la septième année se déroule. Et oui, quand il meurt, il garde tout l’équipement dont vous l’avez équipé. Alors assurez-vous de le battre et de le voler avant 17 h HE aujourd’hui si jamais vous voulez ce paiement Venmo de 15 $, Ari.

On n’a jamais une bonne idée de ses compétences. Est-il un essayiste trop indulgent ? Un journaliste avec trop d’opinions ? Un blogueur qui n’a pas pu produire un brouillon de moins de 1 500 mots pour sauver sa vie ? Cela ne devient jamais clair. Il est cependant normal qu’il ait finalement atteint son objectif de terminer un reportage de 6 000 mots au cours de sa dernière semaine. De son lit de mort – qui n’est pas vraiment un lit car il n’a pas dormi la nuit dernière – il sécurise sa place dans le Real One Hall of Fame en nous libérant temporairement de ce morceau interminable. Il dit:

J’ai toujours été du genre à dessiner des fins. Si j’aime vraiment un jeu, une émission de télévision ou un livre, je vais m’approcher de la ligne d’arrivée et puis… m’arrêter. Ça ne peut pas finir si je ne le laisse pas finir. C’est comme ça que j’ai traité toute cette semaine, laissant les bouts en vrac sur le sol et en empilant davantage pour retarder l’inévitable : le moment où ça me frappe vraiment que je pars.

C’est stupide, mais je pense à ne plus pouvoir vérifier Kotaku Slack, et je commence à avoir les larmes aux yeux. J’en suis venu à tenir pour acquis le fait que, à tout moment, je peux sortir mon téléphone et être entouré numériquement par certaines des personnes les plus droles que j’ai jamais connues. Dans quelques heures, je ne pourrai plus faire ça. C’est foutu !

Je fais partie de ce truc depuis sept ans. Cela a absolument, dans la plupart des cas, fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Je me suis présenté à Kotaku d’un vert embarrassant à la fois en tant que journaliste et en tant que personne. Pour une raison quelconque, l’EIC Stephen Totilo de l’époque a décidé de tenter sa chance avec moi, et même si je suis sûr qu’il l’a regretté à plusieurs reprises, il a été au moins assez poli pour ne pas me le dire.

Je ne prétendrais jamais que tout mon séjour ici était rose. Gamergate était nul, et quelque chose s’est passé il y a environ deux ans qui a vraiment gâché les choses; Dommage que nous ne saurons probablement jamais ce que c’était. À la suite de cet événement inexplicable, pour lequel il serait impossible d’attribuer le blâme à une seule personne ou, par exemple, à plusieurs personnes à la tête d’une entreprise, des personnes merveilleuses se sont fait salir. Il est difficile de rester dans les parages lorsque les fantômes de ces expériences hantent encore l’endroit.

Malgré tout, je suis incroyablement reconnaissant pour les nombreuses opportunités complètement folles que j’ai reçues pendant mon séjour ici. Il m’a fallu un peu de temps pour vraiment comprendre ce qu’était mon affaire, mais j’ai toujours eu la liberté d’explorer. Je ne tiendrai jamais cela pour acquis, car cela signifiait que j’ai dû créer de nouveaux rythmes de reportage à partir de la pierre deux fois, d’abord avec Steam, puis avec Twitch. Il est rare, en tant que journaliste, que vous ayez la chance de définir comment une plate-forme entière est couverte ; il est encore plus rare que vous ayez plusieurs chances de le faire même si vous n’avez certainement pas réussi à 100% la première fois.

Une petite poignée de faits saillants: j’ai fait de nombreuses plongées en profondeur dans Twitch et les sujets adjacents, que ce soit pour passer des mois à faire la chronique de l’ascension d’une star révolutionnaire, à cataloguer la nature évolutive de sujets universels comme la célébrité et la mort, ou à mettre en lumière la façon dont des plateformes comme Twitch peut faciliter la propagation de la désinformation. J’ai tenu des sociétés comme Activision Blizzard, Google et Cloud Imperium Games pour responsables. J’ai enquêté sur des schémas esports louches et sur les affiliations politiques de personnes puissantes au sein de grandes entreprises. J’ai continué la longue tradition de Kotaku de rendre compte des pratiques de travail dans les jeux, à la fois mauvaises et bonnes. J’ai pris les rênes d’un podcast de jeu vidéo à succès et j’ai bien fait de ne pas l’enfoncer dans le sol (je pense). J’ai forcé le leader de mon groupe préféré à me parler de jeux vidéo, à deux reprises. J’ai mangé une gomme de manette de jeu géante et j’ai vécu pour raconter l’histoire. J’ai rencontré l’amour de ma vie, et son nom est Warframe. Personne n’a jamais réussi à me faire taire à propos de ma stupide chaise de joueur.

C’est tout depuis les deux dernières années. J’ai oublié plus de choses sur lesquelles j’ai rapporté et écrit que je ne pourrais jamais m’en souvenir. Je ne veux pas dire que j’ai tout fait parce que, à bien des égards, j’ai l’impression de ne faire que commencer. Mais j’ai fait beaucoup. C’est en partie – en plus d’autres raisons qui me font penser au vin de fruits pour une raison quelconque – pourquoi j’ai l’impression qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. Kotaku a toujours un moyen de vous garder sur vos gardes, mais je ne veux jamais risquer de stagner. Il est temps de faire bouger les choses, au moins pour un petit moment. Peut-être que je reviendrai un jour. J’aimerais ça. C’est toujours bon de rentrer à la maison.

Je n’ai aucun doute que Kotaku continuera à le tuer en mon absence, en grande partie parce que Patricia sait précisément ce qu’elle veut du site et est peut-être la meilleure personne au monde pour y arriver. Honnêtement, je suis un peu inquiet d’avoir choisi le pire moment possible pour partir : juste au moment où Kotaku se trouve au bord du précipice d’un autre âge d’or. Mais le timing n’a jamais été une de mes forces (demandez littéralement à n’importe qui qui me connaît), et il est temps pour quelqu’un d’autre de profiter de cet éclat – d’avoir toutes les opportunités que j’ai eues.

Quant à moi, ne vous inquiétez pas : je ne vais pas dans les relations publiques ou quelque chose comme ça. Je serais un adepte des relations publiques, et nous le savons tous. Je reste dans le journalisme, et je vais continuer à couvrir beaucoup de choses que je fais maintenant. Je vais juste le faire ailleurs, ce dont j’espère pouvoir bientôt parler aux gens. En attendant, suivez-moi sur Twitter : je suis @vahn16. Je sais que c’est une poignée stupide. Je l’ai fait quand j’étais ado. Si vous n’utilisez pas Twitter, vous pouvez également m’envoyer un e-mail.

Maintenant, c’est théoriquement la partie où je suis censé crier des personnes individuelles, mais cela m’a toujours semblé bizarre, parce que quelqu’un est inévitablement laissé de côté. À mes amis : vous savez qui vous êtes et je vous aime tous. À mes ennemis : je vous pardonne mais je continuerai à dire des choses insignifiantes à votre sujet en conversation privée. À tous ceux qui contribuent à mon article sur le rôti plus tard dans la journée : Non, vous mangez de la merde.