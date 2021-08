RIP Flip ? De plus en plus de lecteurs AC disent qu’ils ignoreront les derniers pliables de Samsung.

Le gros buzz de la semaine dernière a porté sur les dernières mises à niveau de la gamme de smartphones de Samsung – en particulier, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Les critiques des deux appareils sont encore à venir, mais le monde de la technologie est déjà en train de se moquer des mises à niveau, itérations et améliorations qui font de chacune la classe de l’espace téléphonique Android premium.

Près de 39% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient rester avec des facteurs de forme plus conventionnels (même comme la série Galaxy Note). Cependant, lorsque vous combinez les réponses de ceux qui ont dit qu’ils envisageaient de prendre un Galaxy Z Fold 3 (37%) et un Galaxy Z Flip 3 (25%), il y avait techniquement plus de répondants qui étaient intéressés par un téléphone pliable, ce qui est assez intéressant et de bon augure pour le succès de cette troisième génération de smartphones Samsung innovants.

Le Galaxy Z Fold 3 ou le Z Flip 3 vous donnent-ils envie d’un pliable ?

Voici un échantillon de ce que certains de nos lecteurs ont à dire sur leurs choix :

Je suis accro à la technologie et j’échange des produits phares environ tous les 6 mois, faisant des allers-retours entre iOS et Android. Les pliables sont un non pour moi. Détestez les plis et les rapports d’aspect vissés des écrans. – Cory Z (@2muchcoffee4me) 14 août 2021

Z Flip semble OK, mais en général, je ne me vois pas obtenir un téléphone pliable dans un avenir proche… à moins que je ne l’obtienne gratuitement. – Zdravko Skeledzic (@ZSkeledzic) 15 août 2021

Notre sondage est fermé, mais nous voulons toujours avoir de vos nouvelles dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Ces téléphones vous donnent-ils envie d’un pliable maintenant ?

