‘Rip It Up’: les débuts de Little Richard’s Fleeting UK Singles Chart

L’impact de Petit Richard sur le public en dehors des États-Unis était comme une réaction différée. Après avoir passé toute l’année 1956 à se faire un nom dans les charts américains, c’est le 14 décembre de la même année que son nom fait enfin sa première apparition, d’abord éphémère, dans les charts britanniques des singles, avec « Déchire-le. »

En juillet 1956, la chanson devenait déjà son troisième succès américain de l’année, atteignant la 17e place, tandis que son revers, « Ready Teddy », se classait à part entière, atteignant la 44e place. Richard avait déjà atteint le n°17 ​​avec son premier succès national, « Tutti Frutti », le suivant avec un autre de ses incontournables intemporels, le hit n ° 6 « Longue grande Sally. » Cela a également eu un revers populaire, avec « Slippin’ and Slidin’ (Peepin’ and Hidin’) » allant au n ° 33.

Ensuite, le « Georgia Peach », né Richard Penniman, est finalement entré dans le classement britannique au n ° 30, et il semblait que l’une des nouvelles sensations rock’n’roll américain de l’année était en passe d’être acclamé par l’Atlantique. Mais pas encore. Une semaine plus tard, la chanson était introuvable.

Néanmoins, « Rip It Up » se dresse parmi l’imposante collection d’originaux à bascule de Richard, un autre hymne de la jeunesse alimenté par la testostérone dans lequel il célèbre le week-end en ramassant sa fille dans son « 88 », une Oldsmobile Rocket 88. Lee Allen (ténor ) et Alvin Tyler (baryton) ont joué les saxophones essentiels et urgents, la guitare Ernest McLean et la basse Frank Fields, avec Earl Palmer en backbeat.

Ne pas le déchirer longtemps

Plusieurs journaux musicaux hebdomadaires en Grande-Bretagne à l’époque produisaient leurs propres classements, tous créés en utilisant une méthodologie moins qu’exhaustive ou infaillible par rapport aux normes d’aujourd’hui. Celui qui est utilisé dans l’histoire des classements officiels, depuis le premier classement des singles au Royaume-Uni en 1952 jusqu’en 1960, était celui du New Musical Express, qui a été produit via un sondage téléphonique auprès des détaillants. Cela avait été étendu d’un Top 20 à un Top 30 plus tôt en 1956, et « Rip It Up » figurait sur le relevé NME du 14 décembre en position d’ancre. Mais il n’apparaissait plus sur la liste.

Écoutez la liste de lecture des années 50 de uDiscover Music.

En 1957, London Records a « rattrapé » les précédents succès américains de Richard au Royaume-Uni, avec « Long Tall Sally » en février, dix mois après ses débuts américains, culminant à la troisième place. Puis vint l’apparition tardive, et seulement au n°29, de « Tutti Frutti », avec 13 mois de retard. Plus étrange encore, il a ensuite eu un hit n ° 15 au Royaume-Uni avec une chanson qui n’a pas du tout fait les charts américains, « She’s Got It ».

Après cela, enfin, il y a eu des succès consécutifs dans le Top 10 britannique avec « The Girl Can’t Help It » et « Lucille ». Mais avec « Rip It Up », Little Richard a fait ses premiers pas incertains vers la construction de son public britannique. En 2020, la chanson a souligné sa longévité en étant sélectionné, dans une nouvelle version par Butcher Brown, comme thème du Monday Night Football d’ESPN.

Acheter ou diffuser « Rip It Up » sur l’extension Here’s Little Richard: 60th Anniversary Edition.