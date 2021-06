RIP Lil Loaded – Le rappeur viral ‘6locc 6a6y’ se suicide

Le rappeur viral de Dallas Lil Loaded est mort après un suicide apparent, selon son avocat.

Le bureau du médecin légiste du comté de Dallas a confirmé la mort du rappeur. Mais la cause et le mode de décès n’ont pas été divulgués par les autorités. Avant le mot officiel, l’avocat Ashkan Mehryari a déclaré aux journalistes que le rappeur de 20 ans s’était suicidé.

Lil Loaded, de son vrai nom Dashawn Robertson, a connu un succès viral à l’été 2019 avec “6locc 6a6y”. Il a accumulé plus de 28 millions de streams et a été certifié or par la RIAA la semaine dernière. Lil Loaded a signé avec Epic Records après que le hit soit devenu viral. La semaine dernière, il a posté qu’il avait la “base de fans la plus folle du monde”.

“Il avait une carrière musicale très brillante et prometteuse devant lui”, a déclaré Mehryari aux journalistes. Stanley Gabart, dont la société de production a travaillé avec Epic Records, a déclaré que la mort avait été un choc.

“Ce gamin était sur la bonne voie”, dit Gabart, ajoutant qu’il adorait le regarder faire de la musique. “Il se débattait avec certaines choses que nous aurions aimé savoir, j’aurais aimé pouvoir intervenir et arriver à un résultat différent.”

Lil Loaded a été arrêté l’année dernière sur une accusation de meurtre en lien avec la fusillade de son ami, Khalil Walker. Il a été inculpé d’homicide involontaire en février et son avocat a déclaré qu’il n’y avait pas eu de malveillance dans l’incident.

Les archives judiciaires montrent que Lil Loaded a eu une audience concernant l’affaire prévue pour aujourd’hui. Le rappeur était libre sous caution, et Mehryari dit qu’il pense que l’audience n’était qu’un avertissement et qu’elle n’a pas pesé lourdement sur son client.

La mort survient juste un jour après que le rappeur VNZA basé à Detroit a été signalé mort. Il a été abattu le 29 mai dans un bar de la région du lac des Ozarks. La police rapporte que le rappeur a reçu une balle dans la poitrine peu avant 23 heures à Lazy Gators, un lieu au bord de l’eau à Kansas City, Missouri. Trois personnes ont été arrêtées en lien avec la mort de Watson.

Les enquêteurs demandent à toute personne ayant filmé l’incident à la caméra de soumettre leurs images. “Nous savons pertinemment qu’il y avait probablement 25 personnes avec des vidéos de caméra qui filmaient cela”, a déclaré le shérif à une chaîne de télévision de Springfield, Missouri. “Je sais que vous pensez que c’est génial, mais nous pensons que c’est encore mieux si vous pouvez nous le faire parvenir.”

La vague de décès dans la communauté hip-hop au cours des dernières semaines a été incessante. Les deux enquêtes sur cette affaire sont en cours. Si vous avez des informations sur l’un ou l’autre, contactez les autorités compétentes.