RIP Longform, Carlson contre Cruz, Bob Saget Obits et Question d’après-match de la semaine

Bryan et David décomposent l’apparition de Ted Cruz dans The Tucker Carlson Show discutant du siège du Capitole le 6 janvier (9:25). Ensuite, ils ont fait leurs adieux à longform.org (30:05), présentent la question post-match de la semaine (43:49), discutent de la tentative de Nick Kristof de se présenter au poste de gouverneur (45:54) et partagent quelques nécrologies de Bob Saget (52 : 36). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre du jeu de mots tendu.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

