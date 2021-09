RIP Nino Vaccarella. Tu nous manqueras Directeur volant

Ferrari rend hommage à l’un de leurs pilotes légendaires – Nino Vaccarella – décédé cette semaine, un pilote découvert par Enzo Ferrari et très respecté par Tifosi.

L’équipe la plus célèbre du monde a écrit sur son site Web :

« Un conducteur capricieux. Calme et posé à l’extérieur, on sentait qu’en lui brûlait le feu et la passion de sa terre natale. Le parcours des Madonie a mis en évidence ses qualités de coureur sur route et il lui a fallu quelque chose de spécial pour ne pas gagner ou au moins être parmi les leaders. Il a remporté de belles victoires. »

C’est ainsi qu’Enzo Ferrari, écrivant dans son livre « Piloti, che gente… », a rappelé l’Italien Nino Vaccarella, spécialiste des courses de voitures de sport, décédé aujourd’hui dans sa Palerme natale à l’âge de 88 ans.

Vaccarella est né dans la ville sicilienne le 4 mars 1933 et a obtenu son diplôme en droit, tout en étant passionné par la course automobile dès son plus jeune âge, parcourant toute la Sicile dans tout type de voiture. Il a commencé avec la Fiat Abarth 1100 de son père et s’est fait un nom avec elle en 1956.

En tant qu’homme de la région, il connaissait parfaitement le parcours de la Targa Florio, l’une des premières épreuves auxquelles il s’est engagé. En 1959, il a remporté le Grand Prix de Pergusa avec une Maserati et cela lui a valu une renommée nationale.

Cependant, Nino n’a pas pu consacrer toute sa vie à la course, car à la mort de son père à un âge précoce, lui et sa sœur ont repris la direction de l’école privée familiale, l’Institut technique et commercial Alfredo Oriani. Il était directeur adjoint et enseignait l’anglais.

Au début des années 60, le Sicilien rencontre le comte Giovanni Volpi di Misurata, qui l’engage pour son équipe Scuderia Serenissima Republica di Venezia, ce qui lui permet de piloter diverses Ferrari. En 1961, au volant d’une 250 GT, il termine troisième des 1000 Km de Paris aux côtés du Français Maurice Trintignant, tandis que l’année suivante, sur 250 Testa Rossa, il remporte sa catégorie au Trophée d’Auvergne.

Cette performance a attiré l’attention d’Enzo Ferrari, qui a invité Vaccarella à Maranello et après juste une brève conversation, a décidé de le mettre sous contrat pour la saison 1963.

Ses débuts sont exceptionnels : à Sebring, une piste difficile qu’il n’avait jamais vue auparavant, Nino s’impose d’emblée en tête, aidant la Scuderia à signer un doublé aux 12 Heures, manche d’ouverture du Championnat des Marques.

Il partageait une 250 P avec Lorenzo Bandini et le Belge Willy Mairesse, terminant derrière la voiture sœur de Ludovico Scarfiotti et John Surtees. L’année suivante, un autre doublé, Nino à nouveau deuxième avec Scarfiotti derrière Mike Parkes et Umberto Maglioli.

Avec Scarfiotti, il remportera également les 1000 Km du Nürburgring sur la redoutable Nordschleife et moins d’un mois plus tard, Vaccarella remporte les 24 Heures du Mans avec le Français Jean Guichet. Le nom de Nino était écrit en gros sur les premières pages de « L’Equipe » et « La Gazzetta dello Sport », qui utilisait le surnom qui lui avait été donné à Palerme, le « Flying Headmaster ».

Il n’y avait pas le temps de célébrer, alors qu’il s’attaquait à trois heures de route jusqu’à l’aéroport d’Orly pour rentrer immédiatement chez lui, afin d’être disponible pour les cours d’anglais de ses étudiants le lendemain matin.

Cependant, Nino n’était pas encore un prophète dans son propre pays : pour la Targa Florio 1965, lui et Lorenzo Bandini figuraient parmi les grands favoris et bien sûr le favori du public, avec son nom inscrit sur les murs qui marquaient la déroute du 72 kilomètres du Circuit des Madonie, que les concurrents ont dû affronter dix fois.

La Ferrari 275 P2 numéro 198 a dominé la course à un rythme incroyable et a remporté la victoire en un peu plus de sept heures, soit plus de quatre minutes d’avance sur la première d’un quatuor de Porsche d’usine de la marque de Stuttgart. C’était son couronnement : cette fois, le “Flying Headmaster” pouvait profiter de l’adulation sur son sol national.

Enzo Ferrari l’a récompensé en participant au Grand Prix d’Italie de Formule 1 au volant d’une Ferrari 158 F1 d’usine. Le Sicilien ne s’est pas déshonoré, atteignant la sixième place avant de devoir abandonner à cause d’un problème technique, alors qu’il restait 18 tours à faire.

Le partenariat avec Ferrari a été temporairement interrompu en 1967, mais a repris en 1970 lorsque Nino a remporté les 12 Heures de Sebring avec Ignazio Giunti et Mario Andretti au volant d’une 512 S, dans laquelle il a également terminé deuxième à Monza et troisième à Targa. Florio.

Vaccarella sera le héros local à deux autres reprises, remportant la Targa Florio en 1971 et 1975 avec Alfa Romeo, mais comme il l’a rappelé une fois à la retraite, « la première fois était spéciale et la victoire est gravée dans mon cœur, plus que tout autre.

Après la victoire de 1975, “Ninni”, comme l’appelaient ses compatriotes, a décidé de se retirer de la course, maintenant qu’il avait plus de quarante ans. Peu de temps après, il a reçu la reconnaissance de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République italienne. je

Plus tard dans sa vie, il a continué à se consacrer à l’école familiale et a soutenu les activités de course de son fils Giovanni jusqu’à ce qu’un accident mette fin à sa carrière. En 2007, il participe aux célébrations à Fiorano, au volant de l’Auto Avio Costruzioni 815, la première voiture construite par Enzo Ferrari, après avoir mis fin à sa relation avec Alfa Romeo.

En 2016, Vaccarella revisite Le Mans où il retrouve son ancien coéquipier Jean Guichet, une dernière fois, 52 ans après leur victoire.

Piero Ferrari a rappelé avec tristesse : « Un pilote dont les exploits honoraient Ferrari, mais surtout un vrai gentleman driver. Son nom me fait immanquablement penser à la Targa Florio, son épreuve à domicile, même s’il était suffisamment doué pour remporter de nombreuses autres courses importantes.

« Je n’ai jamais eu le plaisir de le voir courir dans les rues des Madonie, mais je me souviens qu’il avait testé une 312 P à Fiorano et enregistré un temps, qui était alors le record sur ce circuit pour cette voiture.

« Je l’ai revu à Fiorano lors des célébrations du 60e anniversaire du Cheval Cabré, alors qu’il conduisait l’Auto Avio 815, la première voiture construite par mon père. Ce fut une journée merveilleuse pour se souvenir ensemble de tant de victoires et de moments si heureux passés avec nos voitures », a conclu Ferrari.

Tu vas nous manquer “Flying Headmaster”