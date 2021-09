RIP, Norm Macdonald. De plus, les jumeaux McCourty et l’acteur préféré de Bill, Jon Bernthal.

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par son ami de longue date Daniel Kellison pour se souvenir de Norm Macdonald (4:40). Ensuite, Bill discute avec les champions du Super Bowl Devin et Jason McCourty de leur confrontation lors de la semaine 1 à Foxborough, les débuts de Mac Jones dans la NFL, jouant pour les entraîneurs Bill Belichick et Brian Flores, les meilleurs QB avec lesquels ils ont été sur le terrain. , les WR les plus difficiles à couvrir, leur travail caritatif dans la lutte contre l’anémie falciforme, et plus encore (35:00). Enfin, Bill parle avec l’acteur Jon Bernthal de ses débuts sur The Walking Dead, se préparant pour The Punisher, travaillant avec des stars comme Leonardo DiCaprio et The Rock, ainsi que certains de ses projets actuels comme The Many Saints of Newark, Small Réparation de moteur, The Premise, et plus encore. Ils ont également une longue discussion sur leurs films sportifs préférés (1:06:00).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Jon Bernthal, Devin McCourty, Jason McCourty et Daniel Kellison

Producteur : Kyle Crichton

