RIP Shock G – Le cofondateur de Digital Underground décède à 57 ans

Une autre légende du rap est décédée. Shock G, cofondateur de Digital Underground et collaborateur de longue date de Tupac Shakur, est décédé aujourd’hui à 57 ans.

Voici un fait amusant au début du rap: Tupac Shakur est apparu pour la première fois dans la vidéo de Digital Underground pour «Humpty Dance», qui mettait en vedette un personnage comique au gros nez, Humpty Hump, interprété par Shock G. hit en 1990 – en particulier pour une chanson de rap – et rappelle une période où le rap pouvait encore se moquer de lui-même.

Maintenant, le charismatique et créativement explosif Shock G – alias Gregory Jacobs – est décédé à 57 ans, selon la cohorte de Digital Underground Chopmaster J. «Il y a 34 ans presque jour pour jour, nous avions une idée folle que nous pourrions être un hip hop et affrontez le monde », a écrit Chopmaster (alias Jimi C. Dright Jr.) sur Instagram il y a quelques heures à peine.

«À travers tout cela, le rêve est devenu une réalité et la réalité est devenue un cauchemar pour certains. Et maintenant, il s’est réveillé de la renommée. Vive Shock G alias Humpty Hump et repose en paix mon Brotha Greg Jacobs !!! »

L’ambiance contagieuse de «Humpty Hump» se retrouve également dans d’autres tubes, dont «Doowutchyalike» et «Same Song». Mais Jacobs a également été une force instrumentale derrière le succès d’autres rappeurs, notamment Tupac Shakur. Après être apparu dans la vidéo de «Humpty Dance», Shakur a fait sa première apparition sur «Same Song» avant de lancer sa propre carrière très réussie.

Shock G a coproduit l’album de Tupac en 1991, 2Pacalyse Now, et a co-écrit et joué sur le morceau multi-platine de 1993 de Pac, «I Get Around». Peu de temps après, Shock G a produit le tube de Tupac en 1995, «So Many Tears», sur lequel il est également apparu. En effet, il est facile d’entendre le charisme Digital Underground trempé dans la funk dans la musique de 2Pac, bien que le comique et l’ambiance jokey aient disparu.

Au-delà de Tupac, Shock G a également collaboré avec Prince, Dr. Dre, George Clinton, Murs, KRS-One et le duo de rap d’Oakland Luniz. Incidemment, Humpty Hump n’était que l’un des nombreux alias de Shock G, qui étaient tous maintenus avec une telle discipline et un tel engagement que certains fans pensaient en fait qu’ils étaient des personnes distinctes.

À ce stade, on ne sait pas comment Shock G est décédé, bien que 57 ans soit définitivement trop jeune.

Malheureusement, la mort de Shock G fait également suite à la mort prématurée de DMX, alias Earl Simmons, décédé ce mois-ci des suites d’une surdose de drogue. Et cette semaine encore, le rappeur de Bad Boy Black Rob – alias Robert Ross – est décédé d’une insuffisance rénale après une période difficile d’itinérance et de mauvaise santé. Black Rob était surtout connu pour son classique des années 90, “Whoa!”