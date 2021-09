Ripio clôture un nouveau tour de financement et lève environ 50 millions de dollars US pour renforcer ses plans d’expansion

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon les administrateurs, Ripio utilisera le capital levé pour renforcer ses plans d’expansion en Amérique latine, envisageant d’étendre ses activités en Colombie, au Mexique et en Uruguay en 2021.

La bourse internationale basée en Argentine Ripio a annoncé avoir levé environ 50 millions de dollars dans un nouveau tour de financement.

Ripio lève 50 millions de dollars US dans un nouveau tour

Cela a été indiqué par Ripio dans un communiqué publié aujourd’hui, dans lequel il a indiqué que ce tour faisait partie de la série B, et que des entreprises et des investisseurs importants tels que Digital Currency Group (DCG), Tim Draper, San Mateo Boost y ont participé. , Amplo VC, Marcos Galperin (PDG MercadoLibre), Martín Migoya (PDG Globant), entre autres.

Selon la société, les 50 millions de dollars US capitalisés seront utilisés pour étendre les opérations de Ripio dans la région d’Amérique latine, en envisageant les marchés de la Colombie, du Mexique et de l’Uruguay pour le reste de 2021, estimant à leur tour que pour 2022 Ils pourraient prendre leur services vers le territoire espagnol.

Projets d’agrandissement

Concernant les plans de collection et d’expansion, le directeur de la marque pour Ripio, Juan Méndez, a commenté qu’ils ont même prévu de conclure des alliances stratégiques et des associations pour atteindre ces objectifs, révélant que dans les semaines à venir, ils feront l’annonce correspondante de l’acquisition d’un bourse qui opère sur le territoire colombien. Rappelons que la société a réussi à matérialiser son entrée sur le marché brésilien après avoir acquis BitcoinTrade, le deuxième plus grand commerce de crypto-monnaie au sein du pays sud-américain.

Pour sa part, le PDG de Ripio, Sebastián Serrano, a commenté :

“Cette ronde est un pas en avant naturel qui nous permet de continuer à développer et à développer nos produits dans la région, avec pour mission d’élargir l’accès au monde de la cryptographie, de créer des outils simples et d’offrir des ressources éducatives de qualité pour en savoir plus sur l’espace de la crypto-monnaie.” .

Actuellement, Ripio exploite un échange de crypto-monnaie, un portefeuille et une section de vente OTC (Over the counter). Parmi les projets de la société figure le lancement d’une nouvelle société dédiée à la création de solutions Blockchain, ainsi qu’un processeur de paiement et sa propre adresse pour la gestion des protocoles DeFi. Méndez a assuré qu’ils continuaient à travailler pour mener à bien les aspects susmentionnés, bien qu’il n’y ait pas pour le moment de dates précises pour les prochains lancements.

En tant que tel, Ripio est l’un des échanges avec une longue histoire dans l’écosystème crypto argentin. En 2017, la société a levé quelque 2,25 millions de dollars américains dans le cadre d’un tour de table de série A, et plus tard cette année, elle a transféré ses opérations au Brésil.

Source : CoinDesk, Canal Ar

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash