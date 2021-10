Ripple a annoncé le lancement d’un fonds de 250 millions de dollars à explorer dans les NFT

Dans une déclaration sur son blog, Ripple a annoncé qu’il lancerait un fonds de création de 250 millions de dollars qu’il espère allouer pour explorer de nouveaux cas d’utilisation liés aux jetons non fongibles, également appelés NFT. Cela aurait lieu sur le grand livre XPR, c’est-à-dire XRPL, tel que décrit par la publication en question.

On savait que le fonds annoncé apportera un soutien financier, technique et créatif aux créateurs, aux marchés et aux marques. De même, la publication précise que Ripple s’associe aux marchés NFT mintNFT et Mintable, qui auront un accès anticipé au fonds. Et, ils s’intégreront à XRPL pour explorer de nouveaux cas d’utilisation de tokenisation et offrir une expérience NFT transparente aux développeurs.

La déclaration de Ripple se lit

“Le fonds fournira un soutien ciblé aux créateurs, aux marques et au marché, en utilisant ses avantages inhérents en termes de vitesse, de coût et de durabilité pour explorer de nouveaux cas d’utilisation de la NFT en XRPL.” Ripple a annoncé.

XRPL est une blockchain décentralisée open source qui prend en charge la tokenisation de tout actif, y compris les NFT. Il gère un échange décentralisé intégré (DEX) qui favorise un règlement rapide et à faible coût grâce à des redevances intégrées.

Selon l’annonce, « Par rapport aux frais énormes que certaines autres chaînes de blocs exigent parfois, le mécanisme de consensus de XRPL prend en charge les transactions à faible coût. Le grand livre XRP est 120 000 fois plus neutre en carbone que la principale blockchain de preuve de travail. Les développeurs offrent la capacité unique d’exécuter des marchés et des applications NFT hautement durables.

Ripple a également annoncé qu’il considérait l’état actuel de l’industrie NFT comme sous-optimal. De nombreux créateurs craignent d’entrer sur le marché en raison de difficultés techniques. Et, de nombreux développeurs ont encore du mal avec les expériences utilisateur sur les blockchains.

Selon le communiqué, XRP Ledger (XRPL) peut résoudre une partie de ces problèmes. Ripple fournira un soutien financier, créatif et technique aux joueurs éligibles pour les aider à s’impliquer plus rapidement.

De nombreux projets Blockchain qui veulent entrer sur le marché NFT

Il existe de nombreux projets et grandes entités blockchain qui prévoient d’entrer dans l’industrie du NFT. Ils connaissent le potentiel de cette industrie, notamment pour attirer les utilisateurs grand public dans le monde de la blockchain. En proposant des outils de développement, des marchés et des fonds communs de placement, ils peuvent trouver plus de développeurs et d’artistes pour leurs projets.

Ripple est le dernier à montrer ses plans ambitieux en lançant un fonds de 250 millions de dollars pour soutenir le mouvement NFT sur la blockchain. Creator Fund vise à aider tous les acteurs potentiels du marché.

Mais ils sont également convaincus que les NFT incarnent la promesse de la tokenisation et représentent un tournant pour l’adoption par le grand public. Ainsi, à travers le Creator Fund et XRPL, ils sont ravis de lancer un nouvel utilitaire pour NFT et ainsi “d’accélérer le passage plus large à la tokenisation”.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport