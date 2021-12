Ripple a connu son année la plus forte malgré « l’attaque cryptographique » de Sec

Ripple Labs a réussi à rester fort en 2021 malgré « l’attaque contre les crypto-monnaies » par la Securities and Exchange Commission (SEC), également connue sous le nom de poursuite contre Ripple et ses dirigeants. Aujourd’hui, la société de solutions de paiement célèbre son « année la plus forte ». Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a annoncé les réalisations et a fait quelques commentaires sur l’affaire SEC.

La première liquidité à la demande (ODL) de Ripple a été lancée plus tôt cette année au cours du troisième trimestre 2021. Il s’agit d’une solution de paiement qui « permet aux clients de déplacer instantanément de l’argent dans le monde entier à tout moment ». Ce service est apparu pour la première fois en tant que courtier entre le Japon et les Philippines qui a profité du jeton XRP. Ils ont également récemment annoncé le premier déploiement ODL de Ripple au Moyen-Orient.

Maintenant, un rapport de Ripple montre que les paiements de liquidité à la demande basés sur XRP représentaient 25% du volume total en dollars sur RippleNet. Garlinghouse a célébré les résultats, ajoutant que les jetons ODL ont augmenté de 25 fois depuis le troisième trimestre 2020 et de 130 % d’un trimestre à l’autre.

« Toute cette croissance est venue de l’extérieur des États-Unis pour (soupir) des raisons évidentes », a tweeté Garlinghouse.

Le rapport note que les utilisateurs ODL de Ripple ont accès à plus de 20 pays « pour leurs besoins de paiement », et les transactions via le réseau de Ripple ont plus que doublé depuis le troisième trimestre 2020.

Ripple s’est assuré de mentionner les effets de l’incertitude réglementaire, notant que ses flux ODL américains étaient « essentiellement arrêtés ». Cependant, « le volume international d’ODL a continué d’augmenter. »

ODL prospère dans les juridictions réglementaires qui adoptent l’innovation et comprennent que la cryptographie est essentielle à la création d’un système financier mondial plus inclusif, équitable et efficace.

Le PDG Brad Garlinghouse critique la SEC

Le président de la SEC, Gary Gensler, est célèbre dans le monde de la cryptographie, mais pas pour une bonne raison. Depuis que l’affaire a été portée contre Ripple et ses deux dirigeants il y a un an, beaucoup craignent la possibilité de faire l’objet de mesures coercitives.

Gesler a qualifié à plusieurs reprises les crypto-monnaies de « Far West de notre système financier », et Brad Garlinghouse n’est pas d’accord, et la communauté non plus.

Le PDG de Ripple a déclaré que « Appeler les crypto-monnaies le » Far West « est une imposture » et a noté que Gary Gensler « a adopté une approche agressivement anti-crypto », qui, selon lui, pousse les entreprises à quitter les États-Unis. Il a noté que « Web2 a été construit avec de nombreuses entreprises américaines » et a suggéré que Web3 pourrait ne pas avoir la même chance.

Garlinghouse affirme que la plupart des entreprises liées à la cryptographie « se conforment aux régulateurs financiers du monde entier », ajoutant que « cette industrie ne devrait pas être punie pour avoir demandé une clarté réglementaire et une réglementation appliquée de manière cohérente sur un pied d’égalité ».

Garlinghouse a abordé le manque de clarté de la SEC en refusant de répondre aux questions sur le statut juridique d’Ethereum et a demandé : « L’agence remplit-elle vraiment sa mission de protéger les investisseurs avec une réglementation par l’application et ce que Hester Peirce appelle « l’ambiguïté stratégique » ?

2021 a été une année charnière pour les crypto-monnaies. L’acceptation et la prise de conscience de l’opportunité d’attirer des milliards de personnes dans la communauté financière mondiale n’ont jamais été aussi claires. Cela a été incroyable de voir beaucoup moins de « maximalisme » et beaucoup plus de constructeurs rejoindre l’industrie.