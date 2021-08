Ripple a enfin obtenu l’accès à Binance Records Crucial pour le procès SEC – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

in

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a maintenant une raison de sourire après avoir obtenu un accès légal aux dossiers vitaux de la société d’échange de crypto, Binance. Il pense que ces dossiers sont importants pour contester les affaires en cours avec les États-Unis et la Securities Commission (SEC).

Le 5 août, dans une publication officielle de la Haute Cour, la juge d’instance américaine Sarah Netburn a autorisé le PDG de Ripple à se prononcer sur une motion déposée devant elle pour « Obtenir la découverte internationale » d’un dossier vital de Binance.

Le dossier légal a été officiellement approuvé le 3 août mais publié publiquement le 5 août 2021 :

« ORDONNANCE accordant 274 requêtes par lettre pour découverte. La Cour communiquera avec l’avocat pour organiser la livraison des lettres.

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, fait face à une bataille juridique de la SEC pour avoir vendu des titres non enregistrés. La SEC a déposé une plainte affirmant que Garlinghouse avait vendu plus de 357 millions de jetons XRP sur une plateforme de trading crypto à des investisseurs «du monde entier».

Le 2 août, l’équipe juridique représentant Garlinghouse a demandé à la Haute Cour de New York d’autoriser l’accès aux documents « pertinents pour l’affaire et impossibles à obtenir par d’autres moyens » auprès de Binance Holdings Limited.

La demande de dépôt indiquait que le PDG de Ripple cherchait à être découvert à l’étranger sur la base de sa conviction de bonne foi que Binance détenait des documents uniques et des informations vitales concernant cette affaire. Les documents demandés comprenaient des nœuds de transactions XRP, que Garlinghouse avait menés et peuvent fournir des preuves solides que l’exécutif de Ripple a effectué des transactions en dehors de la juridiction de la SEC.

Dans ce contexte, une équipe d’avocats représentant le PDG de Ripple a cité l’article 5 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 pour réfuter les allégations de la SEC et maintenir que les ventes de XRP s’appliquaient aux ventes nationales et aux offres de titres.

Les avocats ont réitéré que les ventes de XRP du PDG étaient « en grande partie réalisées sur des plateformes de négociation d’actifs numériques en dehors de la juridiction des États-Unis » et non soumises à la loi évoquée par la SEC.

Ripple a commencé à se préparer à une dure bataille juridique en juin de cette année, l’équipe juridique de Garlinghouse et Larsen déposant une requête demandant aux autorités internationales de demander des documents à plusieurs autres échanges cryptographiques non américains, notamment Bistamp, Huobi et Upbit.

Dans le même contexte, Ripple a fait valoir que la SEC ne réglementerait pas le XRP en tant que sécurité, car il s’agit d’un moyen d’échange utilisé pour les transactions internationales et nationales. Fait intéressant, à la mi-juillet, la juge présidente Sarah Netburn a autorisé la société à destituer William Hinman, un ancien responsable de la SEC qui a déclaré publiquement que l’ETH n’était pas un titre.

La SEC a déposé une plainte en décembre 2021 alléguant que le PDG de Ripple, Garlinghouse, et le cofondateur Chris Larsen, avaient mené une offre de titres d’actifs numériques non enregistrée et continue »avec leurs ventes de jetons XRP.