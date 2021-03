Ripple acquiert une participation dans une société de paiements transfrontaliers

Ripple poursuit sa percée sur le marché asiatique en prenant une participation dans une société de paiement transfrontalière.

Selon un article de blog, Ripple a accepté d’acquérir une participation de 40% dans la société de paiements transfrontaliers Tranglo, dans le but d’étendre le service de liquidité à la demande de RippleNet, ou ODL, qui utilise la crypto-monnaie XRP. La réalisation de cette transaction est soumise à l’approbation réglementaire, la société d’investissement TNG Fintech Group restant l’actionnaire majoritaire de Tranglo.

La nouvelle acquisition devrait élargir considérablement les couloirs ODL de Ripple avec l’infrastructure de paiement de Tranglo. Fondé en 2008, Tranglo est un centre de traitement des paiements transfrontalier prenant en charge les paiements professionnels, les transferts d’argent et les recharges mobiles. L’entreprise possède des bureaux en Malaisie, en Indonésie, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni.

Asheesh Birla, directeur général de RippleNet, a déclaré que l’acquisition «transformera les transactions transfrontalières pour qu’elles soient plus rapides, moins chères et plus sécurisées grâce à la technologie blockchain et aux actifs numériques».

Une fois l’acquisition terminée, le directeur général de Ripple pour l’Asie du Sud-Est, Brooks Entwistle, et le vice-président des produits et de la livraison, Amir Sarhangi, rejoindront le conseil d’administration de Tranglo.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action contre Ripple à la fin de 2020, alléguant que la société avait violé les lois sur les valeurs mobilières en vendant des jetons XRP depuis 2013. Début mars, le PDG Garlinghouse a déclaré que le procès de la SEC n’avait pas d’incidence. les activités de la société en Asie.