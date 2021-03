Ripple acquiert une société avec une expertise dans la création de plates-formes de trading, s’intégrant aux échanges cryptographiques ⋆ Crypto new media

Le géant des paiements numériques, Ripple, semble se préparer à étendre son réseau, en acquérant une entreprise anonyme, compétente dans le développement de plateformes d’échange.

Cette semaine, le chercheur XRP Steven Diep découvert nouvelles de l’acquisition dans une vidéo intitulée, Ripple – Améliorer notre infrastructure de paiement mondiale avec la technologie Blockchain et la science des données, à partir de juin de l’année dernière avec Jennifer Xia, scientifique senior des données de Ripple.

Dit Xia,

«Notamment, nous avons récemment acquis une société dont l’expertise est dans la création de plates-formes de négociation et dans l’intégration avec les échanges d’actifs numériques, ce qui est essentiel lorsque nous développons l’entreprise, pénétrons davantage de marchés et commençons à réfléchir à l’ingénierie de stratégies de paiement plus complexes.

Ce n’est pas le premier indice qui est apparu indiquant que Ripple se prépare peut-être à lancer une nouvelle plateforme de trading.

Ripple a publié quelques offres d’emploi en 2020, indiquant que l’entreprise avait l’intention de concevoir un échange cryptographique vaguement défini.

En octobre de l’année dernière, Ripple était à la recherche d’un ingénieur logiciel senior pour la liquidité qui aiderait à «créer une plate-forme de trading distribuée de niveau entreprise offrant un accès en temps réel aux marchés de la cryptographie».

Auparavant, en mai 2020, la société recherchait un ingénieur logiciel pour le personnel des liquidités et une offre d’emploi distincte pour un directeur de l’ingénierie. Les deux offres d’emploi mentionnaient directement le développement d’une nouvelle plateforme de trading «de niveau entreprise».

Il est actuellement difficile de savoir si la plateforme de trading est à usage interne ou fait partie d’un produit de consommation en développement.

