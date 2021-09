Ripple annonce un partenariat avec la Banque centrale du Bhoutan en utilisant le « Power of XRP Ledger »

La société de paiement Ripple, basée à San Francisco, affirme que sa technologie alimentera un projet pilote de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) au Bhoutan.

L’Autorité royale du monastère (RMA) du pays collabore avec la société de cryptographie pour déployer sa propre CBDC afin d’améliorer l’efficacité des paiements transnationaux et d’accroître l’inclusivité financière, selon un article publié sur le site Web de Ripple.

« La RMA estime que des paiements plus faciles, plus rapides et plus abordables, tant au niveau national qu’international, l’aideront à atteindre son objectif d’augmenter l’inclusion financière de 85 % d’ici 2023. »

Ripple dit que le projet utilisera le XRP Ledger.

« La puissance de la technologie sous-jacente au XRP Ledger, combinée à l’expérience de Ripple dans les paiements transfrontaliers et la tokenisation, exploitera d’énormes avantages en termes de vitesse, de coût et d’innovation à l’appui de cette mission. »

Ripple dit que le Bhoutan, le premier et le seul pays au monde négatif en carbone, est particulièrement intéressé à travailler avec le développeur de la blockchain, car le XRP Ledger est très économe en énergie.

“En plus de la technologie, l’engagement de Ripple envers la durabilité [is] important pour le Bhoutan. La solution CBDC est neutre en carbone et, parce qu’elle est basée sur le grand livre public XRP, est 120 000 fois plus économe en énergie que les blockchains de preuve de travail.

Après l’annonce, la sixième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière a vu son prix passer d’un creux de deux jours de 0,87 $ à 1,01 $, soit une augmentation de 16%, avant de se stabiliser à 0,96 $, selon CoinGecko.

