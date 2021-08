Ripple atteindra-t-il 1000 $ à long terme? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

TL;Répartition DR

Lors de notre analyse fondamentale de Ripple, XRP a constaté un écart type de 11,5% des rendements quotidiens. Ripple (XRP) a affiché les volumes quotidiens les plus élevés à enregistrer. Pendant le temps de presse, la capitalisation boursière totale de XRP s’élève à 58,129 milliards de dollars.

Il est temps d’éclater la majorité des affirmations infondées lancées autour de la communauté crypto au sujet du XRP de Ripple ayant des fondamentaux faibles. En fait, Ripple est aujourd’hui l’un des projets de crypto-monnaie les plus ancrés et les plus vilipendés.

Ripple (XRP) a connu un écart type de 11,5% dans les rendements quotidiens entre avril et août. La volatilité élevée par rapport à Bitcoin et à Ethereum doit avoir été informée par le rallye d’avril et le crash de mai qui a suivi.

Le graphique suivant montrant le prix XRP par rapport au volume entre le premier et le deuxième trimestre de 2021 fait état de chiffres doublés sur une période de 6 mois, passant de 2,26 milliards de dollars à 4,49 milliards de dollars. Fait intéressant, Ripple (XRP) a affiché les volumes les plus élevés jamais enregistrés sur n’importe quel graphique de crypto-monnaie.

Source : Laboratoires Ripple

Analyse fondamentale d’ondulation : avenir à long terme du XRP/USD

Sur un fil Reddit datant d’il y a 7 mois, un utilisateur rejette l’affirmation d’un autre utilisateur selon laquelle XRP atteindra 10 000 $ et lui dit qu’il fume trop d’opium. Cependant, le premier va de l’avant et prétend audacieusement 20 $ ou 40 $ pour le XRP étend encore trop le potentiel de la pièce.

Eh bien, expliquons la direction du XRP à l’avenir sur la base de faits plutôt que de discussions sur les réseaux sociaux et voyons si 1 000 $ est une réalité?

Le prix de toute crypto-monnaie est généralement lié à la taille de sa capitalisation boursière. Un tiers de l’objectif de 1000 $ se situe quelque part entre 300 $ et 350 $. Au moment de la publication, la capitalisation boursière totale s’élève à 58,129 milliards de dollars. Il faudrait au moins une capitalisation boursière de 13,2 billions de dollars pour que XRP atteigne un tiers de 1000 $ (c’est 300 $). XRP atteignant 100 $ exige une capitalisation boursière de 4,4 billions de dollars.

Le leader du marché Bitcoin a une valorisation de 917 milliards de dollars ; lors de la comparaison, le XRP doit être environ 13 fois la taille du BTC pour atteindre 350 $. Par conséquent, les chances sont moins probables.

Il faudrait beaucoup de temps pour que la pièce atteigne 1000 $. Mais voici le kicker – ;

Ripple est un système de banquiers et la plupart des banquiers préféreraient que le prix reste dans la fourchette des centimes de dollar – 1 dollar. Cela permettrait aux institutions bancaires de calculer facilement leur ligne de confiance et de simplifier le traitement des transactions à grande échelle.

Mieux encore, la crypto-monnaie est toujours sujette à l’inflation si elle est adoptée à grande échelle par les banques et institutions du monde entier. La taille du secteur bancaire dans le monde devrait atteindre 22,5 billions de dollars d’ici la fin de 2021, avec un taux de croissance annuel de 9,9 %. Si Ripple (XRP) n’en remporterait qu’un quart (5,625 milliards de dollars), le prix du jeton pourrait atteindre entre 100 et 150 dollars.

Réfléchir à ce théorème rapproche l’objectif de 350 $. Cela devient encore plus convaincant lorsque vous pensez en termes de Ripple en tant que système financier pour rendre les banques plus robustes et rationaliser les transactions bancaires en temps réel. Littéralement, presque tout le monde dans le monde dépendant d’un compte bancaire bénéficierait de l’altcoin.

Conclusion

Ce que je trouve comme une grande raison derrière la diffamation de XRP par la communauté crypto est son alignement sur le secteur financier traditionnel. Ce n’est pas quelque chose qu’un fervent Bitcoiner approuverait. Dans ce sens, la croyance est que le XRP n’existera que tant que les banques existeront. Vous savez à peu près ce que les bitcoiners penseront des banques dans les 10 à 20 prochaines années. Définitivement, la finance décentralisée pourrait prendre le relais et XRP perdrait sa place dans le spectre des fintech.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.