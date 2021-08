Ripple cite un tweet viral sur le statut de XRP dans la bataille juridique contre la SEC ⋆ Crypto new media

Ripple cite une lettre de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à un investisseur de détail dans sa bataille juridique en cours contre le principal régulateur américain.

Un utilisateur de Twitter nommé « Frank » affirme qu’il a contacté la SEC après avoir acheté XRP pour voir s’il a acheté un titre.

Dans un tweet viral, l’utilisateur a partagé une capture d’écran de la réponse de la SEC, qui indiquait qu’en octobre 2020, le régulateur n’avait pas rendu de décision sur le statut de l’actif numérique en tant que sécurité.

Deux mois plus tard, la SEC a déposé une plainte alléguant que Ripple proposait XRP comme titre non enregistré.

Ripple cite maintenant l’échange d’e-mails SEC de Frank dans un dossier judiciaire. La société de San Francisco utilise la lettre en ce qui concerne les déclarations de William Hinman, l’ancien directeur de la Division of Corporate Finance de la SEC, qui dit avoir dit à un responsable de Ripple qu’il considérait le XRP comme un titre non enregistré.

Ripple dit que l’e-mail est la preuve que le témoignage de Hinman “est réfuté par les propres communications de la SEC au public”.

Selon Ripple, la description de Hinman des débuts de la SEC avec les actifs cryptographiques montre également pourquoi le cas de la SEC est défectueux.

“Simplement à titre d’exemple, M. Hinman a admis qu’avant de rejoindre la SEC en 2017 – mais des années après l’offre présumée de titres non enregistrés par Ripple – l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux actifs numériques était” nouvelle pour tout le monde “et non on en savait beaucoup’…

Il a en outre admis qu’il ne pouvait se souvenir d’aucun produit de travail spécifique généré au moment où il a rejoint la SEC concernant les lois fédérales sur les valeurs mobilières et le bitcoin, l’éther ou le XRP et ne pensait pas que les gens avaient complètement réfléchi à tous les moyens… les lois sur les valeurs mobilières peuvent s’appliquer. à cette activité.

Ce témoignage, les documents produits – et potentiellement les documents qui devraient être produits à la suite de la requête des défendeurs – sapent fatalement les allégations de la SEC selon lesquelles les défendeurs individuels ont agi de manière imprudente en ne reconnaissant pas les ventes de XRP par Ripple comme une offre de titres non enregistrée comme à ce moment-là, les experts en droit des valeurs mobilières de la stature de M. Hinman (pour ne rien dire de l’ensemble de la Commission) n’étaient pas eux-mêmes parvenus à cette conclusion, malgré l’examen de la question.

L’avocat James Filan, qui suit de près l’affaire, a dressé un aperçu des dates clés à venir.

La fin du processus de découverte, qui permet aux deux parties d’apprendre ce que l’autre sait des preuves dans l’affaire, devrait se terminer le 31 août.

