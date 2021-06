Ondulation (XRP)

Ripple demande l’aide d’échanges Bitcoin offshore dans son procès en cours

Une nouvelle tournure de l’affaire Ripple contre SEC est apparue.

Le nouveau dépôt de la SEC est fatal à ses réclamations

En réponse au procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre la société de blockchain Ripple Labs, les co-accusés Brad Garlinghouse et le président Chris Larsen ont demandé à l’agence de réglementation de mener des enquêtes sur les échanges cryptographiques qui répertorient ou ont déjà répertorié le jeton XRP.

Selon une requête que les défendeurs ont soumise au tribunal du district sud de New York, la SEC devrait se renseigner auprès des échanges cryptographiques offshore comme Bithumb, Huobi Global, OKEx, Upbit Singapore et dix autres sur les activités commerciales de XRP.

Un deuxième dossier note que la requête n’est pas inhabituelle par disposition de la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. À cet égard, Garlinghouse et son coaccusé ont demandé que les organismes de réglementation hébergeant les échanges Bitcoin sous-cotés aident dans le procès en cours.

Ripple Labs et les deux dirigeants ont continué de clamer leur innocence, affirmant que XRP n’est pas plus une sécurité que Bitcoin et Ethereum. BTC 1,53% Bitcoin / USD BTCUSD 38 538,38 $

Dans une citation à comparaître publique en décembre 2020, l’agence gouvernementale a allégué que la société de blockchain avait vendu illégalement des titres non réglementés au public investisseur américain.

Les défendeurs ont déclaré qu’aucun futur partage des bénéfices n’avait été entrepris dans les ventes du jeton XRP.

La SEC a depuis apporté des ajustements à son procès antérieur dans une nouvelle plainte affirmant que Ripple et les deux dirigeants en instance de jugement ont vendu plus de 2 milliards d’unités XRP en 2013 et 2017 à des investisseurs du monde entier. Il a

Les chefs de Ripple ont depuis déclaré qu’il n’avait jamais enfreint la Securities Act de la SEC de 1933 interdisant les ventes locales de titres sans enregistrement. Selon les représentants légaux du patron et co-fondateur de Ripple, la négociation de XRP dans les 15 bourses offshore est clairement en dehors de la juridiction de la SEC. La SEC, soulignant les ventes de XRP dans ces échanges et non aux États-Unis, annule ses réclamations.

XRP seulement une sécurité aux États-Unis

Le bras de fer entre la société blockchain de la Silicon Valley et la SEC dure depuis des mois, le jeton XRP étant le plus touché.

À la suite de la publication du dossier de décembre 2020, Ripple Labs a vu la plupart de ses partenariats aux États-Unis disparaître, et de nombreux échanges cryptographiques dans la nation américaine ont par la suite supprimé le XRP de leurs plateformes.

Garlinghouse a déploré le vide de régularité dans l’espace crypto américain. Selon lui, le XRP est considéré comme une marchandise dans toutes les autres régions où il est commercialisé, sauf aux États-Unis.

En conséquence, la société a décidé d’aider les banques nationales à lancer leurs programmes de monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Dans une annonce de mars, Ripple Labs a déclaré que son livre XRP était un pont neuronal pour l’offre privée CBDC.

Le XRP s’est depuis rétabli et se négocie au-dessus du dollar.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.