Ripple entre sur le marché des NFT avec un fonds de 250 millions de dollars pour plusieurs marchés | CryptoGazette

Ripple parie gros sur les jetons non fongibles en lançant un fonds de 250 millions de dollars dédié à la dernière rage de crypto-monnaie. Les marques, les artistes, les agences et les marchés peuvent demander un financement pour expérimenter les NFT sur le grand livre XRP.

L’intérêt accru et l’essor des NFT dans le monde ont ouvert de nouvelles sources de revenus et de nouveaux modèles commerciaux tout en élargissant les relations du grand public avec les communautés, les personnes et les choses qui leur tiennent à cœur.

Cependant, de nombreux créateurs sont confrontés à des obstacles à l’entrée lorsqu’il s’agit de créer des NFT de premier ordre, tels que la peur que leurs produits ne se vendent pas et un manque de compréhension des concepts NFT. Pendant ce temps, les frais de transaction élevés et les expériences utilisateur inadaptées sur les plateformes ou les marchés pèsent fréquemment sur les développeurs.

Alors que l’art numérique et les objets de collection ont instantanément captivé l’attention du public, l’utilité des NFT dépasse ces cas d’utilisation. Ripple’s Creator Fund vise à faciliter les cas d’utilisation de la tokenisation longue traîne, tels que les expériences interactives et la propriété fractionnée, en fournissant un soutien technique et créatif à un large éventail d’artistes, de places de marché, de marques et de créateurs.

La société de blockchain basée à San Francisco s’est déjà associée à Mintable, mintNFT et à la société de conception basée à Chicago VSA Partners. Dans un épisode de “Ripple Drop” début août, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a expliqué que le XRPL est idéal pour les NFT en raison de sa vitesse élevée et de ses frais de transaction faibles et anticipés.

Les frais de transaction d’Ethereum ont montré un large éventail de variations, ce qui n’est pas une bonne expérience client lorsqu’il est parfois difficile de négocier un NFT et facile à d’autres. En outre, Schwartz a également proposé d’augmenter le nombre de NFT et de les rendre plus évolutifs.

Ethereum continue de régner en maître dans le secteur NFT, bénéficiant de l’avantage du premier arrivé; cependant, Solana, qui a réalisé sa première vente à sept chiffres ce mois-ci, a déjà commencé à éroder la part de marché de la deuxième plus grande blockchain. D’autres « tueurs d’Ethereum », tels que Cardano, tentent également de faire sensation dans l’espace NFT.