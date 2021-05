Ripple: Essayer de transformer CryptoMoney en véritable puissance

Que la crypto-monnaie soit une arnaque ou non, c’est une chose. Le marché de la cryptographie vaut désormais 2,42 billions de dollars, soit le double de la valeur de la monnaie américaine en circulation. Un effondrement du marché, à ce stade, aurait des répercussions économiques majeures. Hors de cette pile, Ondulation (CCP:XRP-USD) est un petit acteur, avec une capitalisation boursière d’environ 50 milliards de dollars.

Source: Shutterstock

Ripple est la conséquence d’un protocole de paiement, son approvisionnement n’est donc pas fixe. C’est censé être un dollar numérique, mais son prix le 11 mai était de 1,45 $.

Entrer dans l’espace de paiement, en exerçant des fonctions habituellement confiées aux gouvernements, ne pouvait que rendre Ripple controversé. C’est un euphémisme. La Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Ripple Labs et ses fondateurs pour avoir vendu un titre non enregistré, la pièce Ripple, en décembre.

Faire de la banque, chercher de l’influence

Si vous avez acheté XRP dans la foulée du procès, vous avez fait une banque. À cette époque, XRP valait 57 cents. Votre bénéfice à 1,45 $ est d’environ 154%.

Même avec cette forte hausse, le XRP a chuté dans le classement des crypto-monnaies, de la 3ème devise la plus précieuse à la 7ème.

La défense de l’entreprise et de ses fondateurs est que le XRP est une monnaie, pas un titre, et n’a donc pas besoin d’être enregistré. Mais comment quelque chose peut-il être une «monnaie» et être si volatil? Si vous avez payé un pétrolier en avril avec XRP à 1,90 $, il a depuis perdu un quart de sa valeur.

La volatilité est peut-être la raison pour laquelle Moneygram a mis fin à son utilisation de Ripple en mars. Ou c’était peut-être l’action de la SEC. Pour endiguer le saignement Ripple a embauché Kristina Campbell, anciennement avec Point vert (NASDAQ:GDOT), en tant que directeur financier. La société achète également 40% de Tranglo, une plate-forme de paiement transfrontalière asiatique.

Tout en menaçant de déménager en dehors des États-Unis pour échapper à la loi, Ripple tente également d’acheter de l’influence et de s’assurer que ce n’est pas nécessaire. Il a nommé l’ancien trésorier américain Rosie Rios à son conseil d’administration et a embauché des lobbyistes des deux partis.

Mais ce n’est pas seulement Washington qui achète maintenant dans la crypto. Wall Street veut entrer, dans le mauvais sens.

Citigroup (NYSE:C) voit la crypto devenir la monnaie de choix pour le commerce international. Carré (NASDAQ:SQ) et Pay Pal (NASDAQ:PYPL) sont tous deux devenus de plus gros processeurs de paiement depuis qu’ils acceptent les crypto-monnaies. BNYMellon (NYSE:BK), dont l’histoire remonte à Alexander Hamilton, affirme qu’elle offrira des services de garde.

Menace pour le système?

Si la cryptographie est un non-sens, comme le prétendent ses critiques, c’est de plus en plus dangereux.

Un véritable effondrement de la cryptographie à ce stade causerait des dommages extrêmes au système financier. Vous ne pouvez pas prendre une valeur de 2,42 billions de dollars sur une masse monétaire américaine estimée à 58 billions de dollars sans dommage.

Cela se produit peut-être déjà. Les récentes attaques des régulateurs contre le XRP se sont déroulées dans le contexte d’une chute du NASDAQ. Beau marché vous y êtes, dommage si quelque chose lui arrivait.

Ripple: The Bottom Line

Ripple la devise et Ripple la société sont des choses différentes.

La société Ripple est une société de paiement transfrontalière qui doit faire affaire avec le gouvernement pour se développer. Ripple the currency est un actif spéculatif, indépendamment de ce que prétendent ses sponsors.

La bulle actuelle de la crypto-monnaie se dégonfle lentement, ce qui signifie que Ripple la devise n’est pas un bon achat pour le moment. Parce que son approvisionnement n’est pas limité, acheter Ripple revient à acheter un stock qui peut être dilué.

Une dernière chose à retenir à propos de Ripple et de tous les autres actifs cryptographiques. Vous n’avez pas de profit lorsque le prix de ces choses augmente. Vous n’avez un profit que lorsque vous vendez l’actif et que vous avez de l’argent réel entre vos mains.

C’est la vraie ligne du bas.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn ne détenait directement aucune action, directement ou indirectement, dans aucune société mentionnée dans cet article.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.