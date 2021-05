Ripple est sur le point de bouger lorsque le procès de la SEC reprendra le 21 mai

Les investisseurs veulent savoir ce que les cryptos aiment Ondulation (CCC:XRP-USD) valent la peine. Malheureusement, il n’y a pas de moyen éprouvé et vrai d’indiquer clairement où toute crypto doit être échangée.

C’est en partie la raison pour laquelle la classe d’actifs est si polarisante. La plupart des gens les détestent, prétendant qu’il s’agit d’un système pyramidal, ou les aiment, affirmant qu’ils sont l’avenir de la finance.

Je me situe entre les deux et, fondamentalement, je veux savoir ce que Ripple a en termes d’utilité dans le monde réel et la valeur de cet utilitaire.

Que vaut Ripple?

Il existe au moins plusieurs façons de comprendre la valeur de Ripple. Un argument est que tout vaut ce que quelqu’un paiera pour cela. C’est de la valeur. Je ne sais pas si je suis nécessairement d’accord avec cet argument, mais si c’est effectivement le cas, alors Ripple vaut 1,53 $ pour le moment.

Mais qu’est-ce que cela signifie réellement? La réponse est que personne ne sait vraiment d’où vient la valeur d’une crypto-monnaie donnée. Étant donné que la crypto-monnaie est si nouvelle, les investisseurs se tournent souvent vers les marchés boursiers pour savoir ce que Ripple ou toute autre crypto peut valoir.

Il nous reste essentiellement à comparer la capitalisation boursière de Ripple à celle d’actions capitalisées de manière similaire, puis à juger subjectivement si nous pensons que la valeur de l’activité réelle de Ripple – l’échange de devises et les envois de fonds – la justifie comme étant équivalente à l’action avec laquelle il est comparé.

Exercice de réflexion en valeur relative

Cela place Ripple (141 milliards de dollars) carrément entre AstraZeneca (NASDAQ:AZN) et Assurance vie en Chine (NYSE:LFC) et leurs capitalisations boursières respectives de 141 et 143 milliards de dollars.

Voici une façon de voir Ripple face à AstraZeneca. Au quatrième trimestre de 2020, Ripple a enregistré un chiffre d’affaires de 76,27 millions de dollars, net des achats, qui est passé à 150,34 millions de dollars au premier trimestre 2021. AstraZeneca a enregistré un chiffre d’affaires de 7,32 milliards de dollars au premier trimestre 2021. Les envois de fonds et les produits pharmaceutiques sont certes des industries entièrement différentes, il ne s’agit donc pas d’une comparaison de pommes à pommes. Quoi qu’il en soit, AstraZeneca a enregistré 48,8 fois les ventes réalisées par Ripple au cours de la même période.

Nous pourrions faire de même pour China Life Insurance, mais je ne vous ennuierai pas. Dans tous les cas, lorsque nous comparons Ripple à une société plus traditionnelle de capitalisation boursière similaire, nous finissons par donner à Ripple une prime. Cette prime est-elle de 48,8X, c’est-à-dire le montant par lequel AstraZeneca a surpassé Ripple en termes de revenus purs?

Le fait n’est pas que je puisse répondre à cette question. Je ne peux pas. Le fait est que personne ne peut, ou du moins personne n’a proposé de méthode d’évaluation largement acceptée pour les crypto-monnaies.

Pour l’instant, les investisseurs doivent régler des événements plus simples comme Elon Musk déclarant que Tesla (NASDAQ:TSLA) n’acceptera plus Bitcoin (CCC:BTC-USD). Ensuite, nous attendons que les répercussions se répercutent sur les marchés.

La première personne à proposer un modèle largement accepté par lequel les marchés peuvent vraiment comprendre la valorisation cryptographique sera l’un des pionniers du prix Nobel d’économie.

Catalyseurs à venir

Je m’écarte en tout cas. Ainsi, comme je l’ai dit, les investisseurs doivent souvent utiliser les derniers catalyseurs tels que les actualités afin de déterminer où ira une crypto. Les investisseurs de Ripple voudront garder le 21 mai dans leurs calendriers.

La bataille en cours de Ripple avec la SEC se poursuit le 21 mai. Les deux auront une conférence à distance supervisée par la juge Sarah Netburn. La SEC recherche des documents relatifs aux conseils reçus par Ripple concernant son statut réglementaire.

Bien que Ripple ait eu des résultats prometteurs auparavant, le fait est que l’affaire n’est pas réglée. Ripple se déplacera une fois que les nouvelles liées à cette réunion deviendront publiques. Alors faites attention.

