Ripple est une société controversée avec une poursuite devant la SEC

Ripple est une société privée à but lucratif basée à San Francisco qui entretient une relation ténue avec le Ondulation (CCC:XRP-USD) crypto-monnaie. Comme je l’ai détaillé dans mon dernier article sur la cryptographie, la société a été poursuivie par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à la fin du mois de décembre de l’année dernière.

Bien sûr, cela laisse beaucoup de doute sur l’avenir de XRP. Autrement dit, c’est du moins le cas jusqu’à ce que ces allégations de la SEC concernant la société soient résolues, d’une manière ou d’une autre.

Alors, voici ce que vous devez savoir sur Ripple alors que nous avançons dans l’été.

Ripple la société a des problèmes

Il y a eu beaucoup d’écrits au cours des dernières années sur les origines de Ripple, ainsi que sur sa relation avec le jeton XRP. Cependant, l’un des articles les plus intéressants que j’ai trouvés a souligné que cette crypto-monnaie n’est pas décentralisée comme Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD) et la plupart des autres devises numériques.

Au lieu de cela, XRP est largement contrôlé par la société Ripple. En fait, il n’y a ni extraction ni validation de la blockchain via un système de preuve de travail comme Bitcoin et Ethereum. Ripple a distribué tous les jetons XRP à lui-même, à ses fondateurs et à ses clients.

Un autre problème est que “XRP n’est pas Ripple”. Ripple, la société propose plusieurs logiciels qu’elle vend aux banques. Un seul d’entre eux implique réellement XRP, la crypto-monnaie pour aider à transférer de l’argent. De plus, ce produit n’est pas aussi populaire que les autres logiciels de Ripple.

L’article auquel j’ai fait référence ici a été écrit au début de 2018. Depuis lors, le XRP-USD a atteint un sommet de près de 2 $ et se négocie maintenant à environ 94 cents au 25 mai. Certes, il a également une capitalisation boursière de 42,7 milliards de dollars. .

Cependant, l’offre actuelle en circulation est de 46,1 milliards de XRP-USD alors que l’offre totale est de 99,9 milliards. Cela laisse une certaine marge de manœuvre à la croissance de l’offre de XRP, mais aura tendance à produire un effet de rareté avec le temps – un peu comme ce que Bitcoin a. Ceci est à la fois bon et mauvais.

D’une part, une contrainte d’offre pourrait pousser XRP plus haut, en supposant qu’il y ait une demande écrasante. D’un autre côté, cependant, XRP est mal adapté pour être un moyen d’échange.

Où cela laisse XRP-USD

Le plus alarmant avec ce nom, cependant, est que Ripple évolue en tant qu’entreprise comme s’il n’y avait pas de procès auprès de la SEC. Récemment, il a embauché un ancien trésorier américain à son conseil d’administration. Rosie Rios travaillait auparavant pour l’administration de l’ancien président Barack Obama. De plus, Rios a fait une déclaration sur l’entreprise et la crypto: «Ripple est l’un des meilleurs exemples d’utilisation de la crypto-monnaie dans un rôle substantiel et légitime pour faciliter les paiements à l’échelle mondiale.»

En plus de cette évolution, l’entreprise prend également d’autres décisions d’embauche de la direction. Par exemple, Ripple a embauché Kristina Campbell – auparavant PayNearMe et Point vert – en tant que directeur financier. Ceci malgré le procès de 1,3 milliard de dollars de la SEC contre Ripple et deux de ses principaux dirigeants.

Cela dit, la société a apparemment remporté quelques problèmes juridiques mineurs contre la SEC. Il a également déposé une requête pour rejeter le procès. C’était après avoir obtenu le droit de voir ce que la SEC avait écrit en interne sur ses principaux concurrents, Bitcoin et Ethereum. La société fait essentiellement valoir qu’elle devrait être traitée de la même manière que ces cryptos.

Ainsi, peut-être que les investisseurs dans XRP-USD ne devraient pas s’inquiéter autant de la SEC, surtout si le procès est rejeté. Ne comptez pas là-dessus, cependant. Il s’agit d’un mouvement typique dans les échauffourées juridiques.

Dans l’ensemble, vous devez être extrêmement prudent avec Ripple. Comme les autres crypto-monnaies, XRP-USD est actuellement bien au-dessus de ses sommets. De plus, cette vilaine bataille juridique avec le gouvernement pourrait durer des années. Je suis prêt à parier que cela va traîner sur XRP.

