Ripple et SBI collaborent pour lancer des liquidités à la demande au Japon – XRP Surges – Finance Bitcoin News Crypto new media

Ripple a lancé sa première mise en œuvre de service de liquidité à la demande (ODL) au Japon en partenariat avec SBI Remit, un grand fournisseur de transfert d’argent japonais, et l’échange de crypto philippin Coins.ph.

Ripple, SBI et Coins.ph collaborent pour lancer la liquidité à la demande de Ripplenet

Ripple Labs a annoncé mercredi “le lancement de la première mise en œuvre du service de liquidité à la demande (ODL) en direct de Ripplenet au Japon” en collaboration avec SBI Remit Co. Ltd. et Coins.ph.

SBI Holdings, un investisseur et actionnaire de Ripple, a annoncé de manière indépendante mercredi que SBI Remit et l’échange cryptographique SBI VC Trade ont lancé «le premier service de transfert international du Japon utilisant des actifs cryptographiques» en partenariat avec Ripple Labs. SBI Remit, filiale de SBI Fintech Solutions, est l’une des plus grandes sociétés de transfert d’argent au Japon. Il utilise Ripplenet depuis 2017.

Coins.ph, un produit de Betur Inc., est un échange cryptographique et un service de portefeuille mobile de premier plan aux Philippines, réglementé par la banque centrale Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

L’annonce détaille :

Ce partenariat élargi verra SBI Remit se connecter à Coins.ph et à la plateforme d’échange d’actifs numériques SBI VC Trade sur Ripplenet pour des paiements transfrontaliers plus rapides et plus abordables du Japon aux Philippines.

SBI a expliqué qu’après le lancement d’une demande de versement avec SBI Remit, SBI VC Trade envoie XRP en temps réel à Coins.ph, qui convertit la crypto-monnaie en peso philippin pour payer le destinataire du versement.

Le prix du XRP a bondi de plus de 16% mercredi à la suite de la nouvelle. Au moment de la rédaction, XRP se négocie à 0,7148 $ sur la base des données de Bitcoin.com Markets.

Graphique XRP. Source : Marchés Bitcoin.com.

Ripple a expliqué que « la diaspora philippine est actuellement la troisième plus grande du Japon », notant que les envois de fonds du Japon vers les Philippines envoyés par les travailleurs philippins à l’étranger en 2020 totalisaient environ 1,8 milliard de dollars. De plus, le Japon a l’un des frais de paiement transfrontaliers les plus élevés au monde. L’entreprise a détaillé :

Il s’agit de la première mise en œuvre du service de liquidité à la demande (ODL) de Ripple au Japon, ouvrant la voie à une plus grande adoption des services cryptographiques dans la région. En tirant parti de l’actif numérique XRP pour éliminer le préfinancement, les deux sociétés peuvent également libérer du capital et accélérer l’expansion de leurs propres activités de paiement.

Nobuo Ando, ​​directeur représentant de SBI Remit, a commenté : « Le lancement d’ODL au Japon n’est qu’un début, et nous sommes impatients de continuer à repousser les limites de l’innovation financière, au-delà des paiements en temps réel uniquement aux Philippines, mais également dans d’autres parties de la région.

Pendant ce temps, le procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Ripple Labs et ses dirigeants est toujours en cours. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a cependant révélé que la société pourrait devenir publique une fois le procès de la SEC résolu.

Que pensez-vous du lancement par Ripple d’un service de liquidité à la demande (ODL) au Japon ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

