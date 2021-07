Ripple et SBI Remit s’associent pour rationaliser les versements

Ripple s’est associé à SBI Remit, le principal fournisseur de transfert d’argent du Japon, Coins.ph, et à l’échange de crypto-monnaie SBI VC Trade pour rationaliser les paiements de transfert du Japon vers les Philippines. La société a annoncé cette nouvelle le 27 juillet, notant que cette association profitera d’un service de liquidité à la demande (ODL) pour offrir aux clients des options de versement plus rapides et plus abordables. Il s’agirait de la première implémentation du service ODL de Ripple au Japon.

Selon l’annonce, ce partenariat entraînera une plus grande adoption des services liés à la cryptographie dans la région Asie-Pacifique. L’accord implique l’utilisation de XRP pour éviter le préfinancement. Ce faisant, Coins.ph et SBI VC Trade pourront libérer plus de capital, qu’ils pourront utiliser pour développer leurs activités de paiement.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Commentant ce partenariat, Nobuo Ando, ​​​​le directeur représentant de SBI Remit, a déclaré que la société voit un énorme potentiel dans l’utilisation de la blockchain pour révolutionner les paiements et améliorer la gouvernance des entreprises en débloquant le capital piégé. Il a ajouté que le lancement d’ODL au Japon n’est que la première étape d’un long voyage, car SBI Remit a l’intention de conduire le prochain niveau d’innovation financière au-delà des paiements en temps réel aux Philippines.

Cette nouvelle s’est reflétée positivement sur le XRP, donnant à la pièce l’élan dont elle avait tant besoin pour continuer à se rallier. Au moment de la rédaction, le XRP (XRP / USD) est en hausse de 9,49% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 0,7079 $. Ce prix dénote un gain de 24,57% au cours des sept derniers jours, selon les données de CoinMarketCap.

Ripple continue d’étendre son contrôle dans la région Asie-Pacifique

Cette nouvelle intervient alors que Ripple continue de cibler la région Asie-Pacifique (APAC) avec ses services. La région serait dynamique avec le commerce électronique, une caractéristique qui a vu les transactions de Ripple augmenter de 130 % d’une année sur l’autre. En plus de cela, la région a plus de clarté en ce qui concerne la réglementation des crypto-monnaies, ce qui la rend adaptée à l’entreprise.

Avant de s’associer à SBI Remit, Ripple a conclu des accords similaires avec Novatti et Tranglo. En plus de cela, la société a embauché le vétéran de la technologie Brooks Entwistle en tant que directeur général de l’Asie du Sud-Est pour aider à accélérer son expansion dans la région APAC.

Alors que l’entreprise se porte exceptionnellement bien dans la région APAC, il n’en va pas de même pour son pays d’origine. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte de plusieurs milliards de dollars contre la société et ses dirigeants, alléguant qu’ils avaient violé les lois sur les valeurs mobilières. Néanmoins, les décisions de justice semblent donner le dessus à Ripple dans l’affaire, laissant le chien de garde perdu dans un labyrinthe.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent