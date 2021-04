Ripple et ses dirigeants prennent une pause alors que les tribunaux américains statuent en leur faveur

Ripple Labs, basé à San Francisco, la société à l’origine du protocole de paiement Ripple, recevra 2,475 millions de livres sterling de frais juridiques après avoir remporté un procès intenté par Tetragon Financial Group. Un tribunal du Delaware a tranché en faveur de Ripple, notant que la question de savoir si XRP est une valeur mobilière n’a pas encore été résolue. Les fonds susmentionnés serviraient au règlement des honoraires que les avocats de Ripple ont exigés pour défendre la société dans le procès.

James K. Filan, un avocat de la défense et ancien procureur fédéral, a partagé des images des documents judiciaires, dans lesquels le Delaware Chancery Court a tranché en faveur de Ripple. Selon les documents, le tribunal a ordonné à Tetragon Financial Group de payer la somme de 2,475 millions de livres sterling à Ripple dans les cinq jours suivant l’émission de l’ordonnance et le jugement final.

Si l’entreprise ne paie pas le montant total avant l’expiration de la période de cinq jours, le tribunal a ordonné à Tetragon de payer des intérêts post-procès à Ripple à un taux statutaire de 5% par an au-dessus du taux d’escompte de la Réserve fédérale. Le montant impayé sera composé trimestriellement, à partir du jour de la commande jusqu’à ce que Ripple obtienne la somme complète.

Cette nouvelle survient après que Tetragon a intenté une action en justice contre Ripple, cherchant à réclamer une partie de son investissement de 145,78 millions de livres sterling dans la société. La société basée au Royaume-Uni aurait dirigé le cycle de financement de la série C de Ripple. L’affaire Tetragon était basée sur le fait que la SEC américaine avait intenté une autre action en justice contre Ripple et deux de ses dirigeants, alléguant la vente non enregistrée de jetons XRP.

Les dirigeants de Ripple déposent des motions pour rejeter les accusations portées contre lui

Avec Ripple poussant un soupir de soulagement après avoir remporté le procès contre Tetragon, le PDG de la société, Brad Garlinghouse, et son co-fondateur, Chris Larsen, remportent également de petites mais importantes victoires contre la SEC. Le 11 avril, la juge Sarah Netburn a rejeté les demandes d’accès de la SEC aux dossiers financiers des deux dirigeants. Le juge aurait jugé que la divulgation des dossiers financiers personnels des deux fonctionnaires n’était pas pertinente pour déterminer si le XRP était un titre ou non.

À la suite de cet événement, les deux fonctionnaires ont déposé deux requêtes pour rejeter les accusations que la SEC avait déposées contre eux en décembre de l’année dernière. À l’époque, le régulateur a affirmé que Garlinghouse et Larsen avaient aidé et incité à la vente illégale de XRP par Ripple.

Cependant, l’équipe de défense du duo a fait valoir que la majorité de leurs transactions étaient pour la plupart étrangères. De plus, la requête de Garlinghouse a noté que si la SEC allègue que certaines transactions ont été effectuées aux États-Unis, elle n’a aucune preuve à l’appui de ses allégations. L’avocat de Larsen a ajouté que la SEC n’avait pas été en mesure de découvrir des offres ou des ventes discrètes de XRP malgré une enquête sur Ripple et Larsen pendant plus de deux mois et demi.

