Ripple exige la divulgation des avoirs XRP des employés de la SEC ⋆ Crypto new media

Ripple a récemment déposé une requête pour contraindre la Securities and Exchange Commission des États-Unis [SEC] pour révéler des politiques et des informations concernant ses employés négociant des cryptos comme Bitcoin, Ethereum et XRP. Cette motion s’ajoutera à la défense de préavis équitable de Ripple.

Selon le dossier fourni par l’avocat James K. Filan, Ripple souhaite que la SEC fournisse,

“… des documents anonymisés reflétant les décisions de précontrôle des échanges concernant le XRP, le bitcoin et l’éther, ou alternativement, pour que ces informations soient produites sous forme agrégée.”

En outre, des documents relatifs aux avoirs XRP des employés de la SEC ont également été mentionnés dans le dépôt de la requête.

«Les défendeurs demandent également des certifications concernant les avoirs XRP des employés de la SEC – encore une fois, soit avec des suppressions d’informations personnelles, soit sous forme agrégée. Nous avons rencontré et conféré avec la SEC sur cette question les 8 juillet, 15 juillet, 18 août et 25 août, sans progrès. »

Les demandes précédentes de Ripple ont été satisfaites par le «refus de la SEC de produire certaines informations» faisant partie intégrante de la compréhension des défendeurs des politiques de la SEC concernant les actifs numériques et du fait que la SEC autorisait ou non ses propres employés à échanger l’actif numérique contesté, XRP.

Plus tôt en juin, le tribunal avait accordé la requête de Ripple pour obliger la SEC à produire ses politiques commerciales concernant les actifs numériques. Publiez que la SEC a produit une politique datée du 19 janvier 2018 intitulée « Directives éthiques concernant les actifs numériques ». Ripple a souligné que jusqu’au 19 janvier 2018, la SEC ne considérait pas les actifs numériques comme des titres et que ses employés étaient donc “libres d’acheter, de vendre et de détenir du XRP sans aucune restriction de la SEC”.

Dans le document susmentionné, il a également été déclaré par les défendeurs que,

«Cette preuve fournit une forte corroboration des défenses des défendeurs dans cette affaire et sape les affirmations de la SEC. Plus précisément, le fait désormais reconnu que la SEC elle-même n’a pas empêché ses propres employés de vendre ou d’acheter du XRP, malgré sa réglementation de longue date contre ses employés se livrant à des transactions sur titres sans précontrôle, indique que la SEC n’avait pas conclu, avant au moins janvier 2018, que les ventes et les offres de XRP étaient des transactions sur titres.

De plus, même si la SEC a maintenu une liste de « détentions interdites » concernant les titres qui tombent

dans le cadre de l’interdiction des opérations sur titres de la SEC, BTC, ETH et XRP n’ont jamais figuré sur cette liste. La « liste de surveillance » créée par la SEC pour identifier les actifs faisant l’objet d’examens au cas par cas plutôt que d’une interdiction générale, n’a ajouté le XRP qu’après le 13 avril 2018.

Cela signifiait que “toutes les transactions des employés de la SEC dans XRP après le 13 avril 2018 étaient évaluées au cas par cas – encore une fois par le biais du processus de précontrôle”. Ripple a affirmé que la SEC avait refusé de fournir ces informations cruciales à l’affaire et cherchait maintenant à faire pression sur elle par l’intermédiaire de la Cour.

Le tribunal a donné à la SEC jusqu’au 3 septembre pour répondre à cette requête. Cependant, que se passe-t-il si la SEC refuse à nouveau de coopérer ?

Comme indiqué dans une réponse à la mise à jour Twitter de Filan,

« La SEC peut absolument décider de ne pas suivre l’ordonnance du tribunal. Ce qui se passe après un certain temps, c’est que le juge prononcera des sanctions contre eux. Si la SEC continue d’ignorer l’ordonnance, cela peut finalement conduire au rejet de l’affaire. »

Alors que Ripple et SEC poursuivent leurs allers-retours, la communauté crypto attend le 31 août, date limite de découverte des faits. De plus, étant donné que le tribunal a déjà accédé à la demande conjointe des parties impliquées de pousser la déposition du PDG et fondateur de Ripple, Brad Garlinghouse et la déposition de Chris Larsen, le procès semble être loin d’être conclu.