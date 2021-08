Ripple explose à 1 $ alors que les Altcoins augmentent Crypto nouveaux médias

Le prix XRP prolonge la jambe haussière, dépassant 1 $ pour la première fois depuis mai. La cassure en cours de Ripple semble imparable, surtout si les taureaux tiennent fermement à 1 $.

Ripple a été l’une des crypto-monnaies les plus performantes en près de trois semaines. Le jeton de transfert d’argent international se négocie actuellement 96% plus haut que le plus bas de mai et juillet. Le support à 0,5 $ a joué un rôle essentiel en veillant à ce que les pertes n’explorent pas les niveaux vers 0,4 $ et 0,3 $, un mouvement qui a peut-être complètement paralysé les taureaux.

Par la suite, la poussée persistante des haussiers a garanti que l’intérêt des investisseurs était soutenu. D’où la pression d’achat massive derrière Ripple. Plusieurs barrières ont été brisées jusqu’à présent, notamment la moyenne mobile simple (SMA) de 200 $, et la ligne de tendance descendante sur trois mois.

Le dernier coup de pouce étant une cassure au-dessus de la barrière à 1 $. Au moment d’écrire ces lignes, Ripple vacille à 1,03 $ tandis que les taureaux regardent l’obstacle à court terme à 1,1 $. Le commerce au-dessus de ce niveau élèvera le XRP à 1,2 $, ouvrant ainsi la voie à une autre montée à 1,4 $.

Le prix XRP toujours entre les mains des taureaux

L’image technique à court terme sur le graphique journalier est très haussière. Notez que la divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) a prolongé la perspective haussière au-dessus de la ligne moyenne. De plus, un signal d’achat présenté en juillet renforce la mainmise haussière sur le cours. Tant que le MACD continue d’augmenter, nous nous attendons à ce que le marché à la hausse de Ripple reste intact.

Graphique journalier XRP/USD

Tableau des prix XRP/USD par Tradingview

De même, l’indicateur SuperTrend a récemment envoyé un signal aux traders pour qu’ils envisagent d’acheter du XRP. Cet indice technique suit la tendance d’un actif comme une moyenne mobile mais intègre l’ATR (Average True Range) dans ses calculs, mesurant ainsi la volatilité du marché.

Les signaux d’achat ou de vente présentés par le SuperTrend sont censés aider les traders à identifier la tendance à long terme d’un actif et à marquer les positions d’entrée et de sortie. Avec le signal d’achat en place, Ripple a le potentiel de continuer à augmenter à court terme. Par conséquent, un support au-dessus de 1 $ et peut-être une cassure au-delà de 1,1 $ renforcera considérablement le jeton vers 1,6 $.

Ondulation des niveaux intrajournaliers

Taux au comptant : 1,03 $

Tendance : haussière

Volatilité : faible

Résistance : 1,1 $ et 1,2 $

Prise en charge : 1 $ et 0,8 $

