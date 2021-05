Ripple fait une autre déclaration d’intention avec une citation très médiatisée

Un fournisseur leader de solutions de blockchain et de crypto-monnaie d’entreprise, Ripple, a accueilli deux nouvelles personnes dans son équipe de direction. La société a annoncé qu’elle avait nommé Kristina Campbell en tant que directrice financière et Gumataotao Rios, 43e trésorier américain, en tant que membre de son conseil d’administration. Rio a servi sous l’administration du président Barack Obama de 2009 à 2016.

Rio apporte 30 ans d’expérience à Ripple

Rios possède trois décennies d’expérience et de connaissances inégalées dans la gestion des investissements Ripple et les politiques publiques. La majeure partie de sa carrière s’est concentrée sur le financement immobilier, la revitalisation urbaine et le développement économique.

Pendant son mandat de trésorière des États-Unis, elle a supervisé toutes les activités de production de pièces de monnaie. Le Trésor avait à l’époque un budget annuel de 5 milliards de dollars et près de 4 000 employés sous sa direction. Il a également commencé le processus de placement d’un portrait d’une femme sur la monnaie américaine. Son rôle au sein du Trésor américain lui a valu le prix Hamilton, la plus haute distinction du Trésor américain.

L’autre nomination, Kristina Campbell, était auparavant avec la société de technologie financière GeenDot. Ripple dit qu’elle rejoindra la société pour «accélérer la croissance et créer de la valeur pour les actionnaires».

Rio apporte son expérience dans le secteur public et privé

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a mentionné l’expérience de Rio dans les secteurs public et privé, ajoutant que sa vaste expérience contribuera beaucoup à la croissance future de l’entreprise.

Ríos, de son côté, a expliqué pourquoi il avait choisi Ripple alors que le monde vivait une révolution dans le paiement numérique et les solutions financières.

Il a déclaré que la société montrait des exemples de la façon dont la crypto-monnaie joue un rôle légitime et vital dans la facilitation des paiements à l’échelle mondiale.

Bien que l’expertise de Ríos soit principalement axée sur la monnaie fiduciaire, Ripple pense qu’elle jouera un rôle substantiel dans la réalisation des objectifs d’expansion de la société sur le marché de la crypto-monnaie.

La nomination de Rios intervient peu de temps après la nomination du PDG de SBI Ripple Asia, Adam Traidman, pour remplacer Yoshitaka Kitao, PDG de la société mère SBI Group.