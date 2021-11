Ripple frappe le « monopole » cryptographique de la SEC en proposant un rôle plus important à la CFTC

Dans son Digital Commodities Exchange Act, le membre du Congrès Glenn Thomson propose également d’établir un nouveau régime réglementaire pour les échanges cryptographiques à la CFTC.

Ripple Labs appelle à limiter le rôle de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans le contrôle des crypto-monnaies.

« L’approche de la SEC sous l’administration actuelle a été hostile », a déclaré Stuart Alderoty, avocat général de Ripple, dans une interview. Il a ajouté que l’agence « doublait la réglementation par l’application » plutôt que de fixer des règles claires.

Ripple est actuellement dans une bataille judiciaire avec la SEC concernant la vente de son jeton XRP, que l’agence prétend être une offre de sécurité non enregistrée.

La société a maintenant publié un document qui appelle les régulateurs et les législateurs à créer un cadre pour superviser le marché de la cryptographie. Le document propose des lignes directrices qui, selon lui, constituent «une véritable approche de la réglementation des crypto-monnaies» créées à la suite de discussions avec les régulateurs et les membres du Congrès.

Ces directives offrent des avantages aux entreprises par rapport à « l’approche de la réglementation par l’application » de la SEC, a déclaré le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse.

Ripple propose une approche à trois volets qui crée des bacs à sable d’innovation en matière d’actifs numériques, une collaboration public-privé et adapte les cadres réglementaires existants.

Il comprend également l’approbation des projets de loi proposés au Congrès, y compris le Digital Commodity Exchange Act, qui donnerait à la CFTC le pouvoir de réglementer le commerce des actifs numériques.

« Cette approche rationnelle de la réglementation de la cryptographie que nous proposons consiste essentiellement à dire : « Regardez, il y a d’autres leaders dans l’espace. La SEC n’a pas le monopole sur cette question’ », a déclaré Alderoty à Protocol.

Dans son entretien, il a en outre appelé à créer un régime fédéral et à confier « cette responsabilité cette surveillance à la CFTC » dans son entretien.

En l’absence de régime réglementaire fédéral uniforme pour surveiller ou réglementer les échanges cryptographiques où ces crypto-actifs se négocient, y compris CFTC, les échanges ne seront pas exempts de réglementation, mais il y aurait une approche rationnelle de la réglementation de la cryptographie, a déclaré Alderoty.

Cela « peut permettre à l’innovation de prospérer, ce qui peut permettre aux actifs d’être échangés, mais aussi de se prémunir contre des choses comme la fraude, de se prémunir contre les manipulations de marché, afin que les consommateurs soient protégés », a-t-il ajouté.

Au milieu de cela, le membre du Congrès Glenn Thomson a publié le Digital Commodities Exchange Act, qui établirait un nouveau régime réglementaire pour les échanges cryptographiques à la CFTC.

Le principal républicain de la commission de l’agriculture de la Chambre souhaite une offre initiale de pièces (ICO) qui serait certainement considérée comme des titres à laisser à la SEC, contrairement au président de la SEC Gary Gensler, qui exhorte le Congrès à donner à l’agence plus de pouvoir sur les échanges cryptographiques et l’ensemble marché.

Dans son projet de loi, Thomas a fait valoir que la CFTC avait « une compétence exclusive sur tout accord, contrat ou transaction impliquant un contrat de vente de tout produit numérique dans le commerce interétatique qui est offert, sollicité, négocié, exécuté ou autrement traité sur ou sous réserve de aux règles d’une entité enregistrée, y compris la conduite d’un tel bureau ou d’une telle entreprise.

