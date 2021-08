Ondulation (XRP)

Ripple Labs demande des informations sur les avoirs XRP possibles des employés de la SEC

Ripple Labs et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sont au milieu d’une longue bataille contre la fraude en valeurs mobilières depuis l’année dernière, chaque partie tirant des points dans l’affaire.

Dans la dernière tournure de la bataille juridique, Ripple Labs a maintenant demandé des informations aux propres employés de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Négocier un titre non enregistré

Plus tôt cette semaine, James Filian, un avocat qui suit actuellement la bataille juridique entre Ripple Labs et la SEC, a annoncé que le géant de la blockchain avait demandé des informations sur les employés de l’agence et leurs avoirs en XRP.

Dans un tweet, Filian a partagé une copie de la motion de Ripple, qui cherche à établir si la SEC a autorisé ses employés à échanger du XRP.

La requête elle-même a été déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de New York au nom de Ripple Labs et de deux de ses principaux dirigeants et coaccusés Bradley Garlinghouse et Chris Larsen.

Le document souligne que la SEC n’avait auparavant pas pris de position réglementaire sur les transactions sur titres et ne l’a fait que le 19 janvier 2018. Pendant la pause de cinq ans, les employés de la SEC ont pu acheter, vendre et stocker du XRP sans aucune restriction. du régulateur.

Étant donné que la SEC a considéré que la sécurité XRP n’était pas enregistrée, les dossiers des employés ayant des avoirs dans l’actif pourraient mettre l’agence dans une position compromettante. Les accusés ont ajouté que tous leurs efforts pour obtenir ces dossiers se sont avérés vains et qu’une ordonnance du tribunal semble être le seul moyen.

Filian a ajouté que la SEC avait jusqu’au 3 septembre pour répondre à l’ordonnance. Il a souligné qu’avec l’ordonnance étant « texte uniquement », c’était la seule déposée par les défendeurs.

Continuer les mois de tit-for-Tat

La motion de Ripple Labs fait suite à une demande de la SEC de recevoir des téraoctets d’enregistrements de communication interne entre les employés de Ripple. Dans une requête auprès de la Southern District Court de New York plus tôt ce mois-ci, la SEC a demandé des enregistrements de communication Slack entre les employés et les dirigeants de Ripple.

Plus précisément, la SEC a expliqué que les précédents enregistrements de communication Slack de Ripple étaient incomplets. Ripple lui-même a admis que cela était dû à une “erreur de traitement des données”, bien que l’organisme de surveillance des valeurs mobilières pense que la société cache volontairement les enregistrements de communication. La SEC a ajouté que ces dossiers incomplets avaient affecté ses dépositions, qui couvraient déjà 11 employés.

La SEC a également souligné que les messages précédents soumis avaient fourni des “informations d’une importance critique” qui ne se trouvaient pas dans des e-mails ou d’autres canaux de communication. Les dossiers restants aideront ses enquêtes et contribueront à son dossier.

Jeremy Hogan, un avocat populaire au sein de la communauté XRP, a souligné que la SEC cherchait à établir XRP comme une sécurité qui relèverait immédiatement de sa compétence.

«Il attaque par le flanc et fait valoir que Ripple a commercialisé et traité le XRP comme une sécurité, et c’est donc le cas. La SEC a eu un certain succès avec cet argument dans le passé et cela a du sens en tant que stratégie car, à tous égards, le XRP n’est PAS une sécurité. »

Avec Ripple et ses dirigeants repartant à l’offensive, le marché continuera de surveiller le déroulement de cette lutte juridique.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.