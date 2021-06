in

Ondulation (XRP)

Ripple Labs envisage la fonctionnalité des contrats intelligents sur XRPL avec des chaînes latérales fédérées

Le boom de l’espace DeFi a beaucoup attiré l’attention des investisseurs institutionnels et même des spécialistes des paiements cryptographiques. La société de paiements numériques transfrontalière Ripple Labs envisage d’ajouter une fonctionnalité de contrats intelligents à son réseau XRP Ledger.

Des chaînes latérales fédérées pour prendre en charge les contrats intelligents

Dans un document rédigé par le CTO de Ripple Labs et architecte principal du réseau XRP David Schwartz, il a proposé d’ajouter des chaînes latérales fédérées au réseau XRP Ledger.

Ainsi, les développeurs de la communauté XRP pourront ajouter de nouvelles fonctionnalités qui prendraient en charge la création de contrats intelligents natifs. Ces nouvelles fonctionnalités interopéreraient de manière transparente avec les réseaux XRP et XRP Ledger tout en permettant au réseau XRP Ledger de s’acquitter de sa tâche principale consistant à permettre des règlements de paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers.

S’exprimant sur le motif entourant une rupture avec les valeurs fondamentales de l’entreprise, Schwartz a noté que l’initiative était née en raison des demandes des développeurs de la communauté XRP et de la croissance significative de l’espace de la finance décentralisée (DeFi) au cours des deux dernières années.

Expliquant le fonctionnement d’une chaîne latérale fédérée, Schwartz a noté que le logiciel se connecterait à au moins deux instances du logiciel XRPL, permettant ainsi aux chaînes latérales connectées au fédérateur de puiser facilement dans le réseau principal XRPL.

Cependant, Schwartz a déclaré que les chaînes latérales exécuteraient leurs chaînes de blocs respectives et que l’équipe de développement pourrait décider de la rendre autorisée ou presque sans autorisation. Mais ce qui les joindrait au logiciel XRPL serait le fédérateur qui permettrait le mouvement des XRP et autres tokens émis d’une chaîne à l’autre.

Si elles avaient le choix, les sidechains pourraient adopter le XRP comme jeton natif ou lancer un jeton numérique distinct qui reflète leurs projets.

Ripple Labs ne s’arrête pas là, et selon Schwartz, un échange décentralisé (DEX) est également en préparation. Il a noté que les actifs fédérés se négocieraient sur le DEX intégré de XRPL et que le jeton utilitaire servirait de liquidité pour la plate-forme DEX.

Il a cependant noté que quelques modifications doivent être apportées au logiciel du serveur XRPL en créant un fork du logiciel XRPL.

Ripple cherche à héberger des NFT sur XPRL

Ripple Labs a été dans l’œil figuré d’une tempête juridique au cours des six derniers mois à la suite d’une accusation par la Securities and Exchange Commission (SEC) du paiement numérique vendant des titres non réglementés à des investisseurs.

Mais Ripple Labs s’est davantage développé et une annonce récente le voit se tourner vers le marché des jetons non fongibles (NFT). Dans un article, la société blockchain a déclaré sa proposition de réduire les énormes empreintes carbone que les NFT produisent au cours de leur frappe avec son protocole XRP Ledger moins gourmand en énergie.

Un double avantage serait que les créateurs fabriquent des NFT à un prix abordable en raison de l’absence d’un protocole de consensus de preuve de travail (PoW) tout en obtenant plus de bénéfices. Un NFT hébergé par XRP Ledger le rendrait également plus accessible pour les consommateurs tout en garantissant la durabilité de la raboteuse, a déclaré la société.

XRP/USD XRPUSD

0,8307-0,11$-12,76 %

Volume 4,26 bVariation -0,11$Ouvert 0,8307$Circulation 46,15 bMarket Cap 38,34 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.