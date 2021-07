Ripple lance le premier corridor de liquidité à la demande (ODL) au Japon Crypto new media

Ripple, la société de blockchain derrière la crypto-monnaie XRP étend ses services populaires de liquidité à la demande (ODL) dans la région Asie-Pacifique avec le lancement du tout premier ODL en direct au Japon, a annoncé la société aujourd’hui. Le Japon est le plus grand marché de Ripple pour les envois de fonds et sa technologie RippleNet est très populaire dans la région. Les services ODL jouent un rôle clé dans l’adoption de RippleNet car ils permettent des transactions transfrontalières bon marché et plus rapides en utilisant la liquidité XRP.

Les premiers services ODL au Japon seraient incorporés par le partenaire stratégique clé de Ripple, SBI Remit Co, en association avec le fournisseur de services de paiement mobile Coins.ph ainsi que l’échange d’actifs numériques SBI VC Trade. Ripple espère que la première mise en œuvre de l’ODL au Japon l’aidera à augmenter l’adoption de la technologie populaire.

« Nous voyons un énorme potentiel dans l’exploitation de la technologie blockchain pour transformer non seulement la façon dont les transactions de paiement sont effectuées, mais aussi la façon dont nous gérons notre entreprise en débloquant le capital piégé », a déclaré Nobuo Ando, ​​directeur représentant de SBI Remit. « Le lancement d’ODL au Japon n’est qu’un début, et nous sommes impatients de continuer à repousser les limites de l’innovation financière, au-delà des paiements en temps réel uniquement aux Philippines, mais également dans d’autres parties de la région. »

Ripple vise un corridor de transfert de fonds philippins de 1,8 milliard de dollars

Le Japon abrite une partie importante de la population étrangère qui est venue dans le pays pour travailler. L’une de ces communautés étrangères importantes au Japon vient des Philippines, qui représentent la troisième plus grande population étrangère du pays. Chaque année, ces ressortissants étrangers envoient de l’argent chez eux en utilisant les services traditionnels de change et de transfert d’argent.

Selon une estimation, la communauté philippine représente 1,8 milliard de dollars dans les envois de fonds. Envoyer de l’argent via des méthodes traditionnelles pourrait être lent et coûteux et Ripple espère exploiter le marché avec ses services ODL nouvellement lancés. Ripple espère capturer le marché croissant des envois de fonds en s’associant et en permettant à autant de plateformes de cryptographie de la région d’adopter ses services ODL.

Ripple se bat actuellement contre le principal procès intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis qui avait entravé ses activités aux États-Unis, mais il continue de forger de nouveaux partenariats dans la région Asie-Pacifique, en particulier au Japon.

