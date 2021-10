Ripple lance un fonds de 250 millions de dollars pour alimenter la créativité NFT sur le grand livre XRP

La société de paiement Blockchain Ripple Labs Inc a lancé un fonds de 250 millions de dollars destiné à aider à stimuler la croissance et le développement de jetons non fongibles (NFT).

Comme annoncé par Ripple, le fonds, baptisé Ripple Creator Fund, aidera tous les créateurs, marques et marchés à explorer de nouveaux cas d’utilisation de NFT dans le XRPL, en tirant parti de ses avantages inhérents de vitesse, de coût et de durabilité.

Selon Ripple, les cas d’utilisation les plus populaires pour NFT, y compris les arts numériques et les objets de collection, ne sont que la pointe de l’iceberg dans l’énorme potentiel de la technologie derrière la technologie. Citant la conception améliorée de l’expérience utilisateur du XRP Ledger, Ripple se dit convaincu qu’il dispose de la bonne infrastructure pour aider tous les créateurs à exploiter l’énorme potentiel des NFT.

« Le Fonds des créateurs peut aider à accélérer cette adoption en attirant une communauté plus large de créateurs à participer et à bénéficier des TVN. L’art numérique et les objets de collection ne sont que la pointe de l’iceberg NFT ; Avec le soutien du Creator Fund et la puissance de XRP Ledger en tant que plate-forme principale pour la création et la gestion de NFT, les créateurs et les développeurs peuvent continuer à explorer l’utilité de NFT à travers des cas d’utilisation. tels que la propriété d’actifs et des expériences interactives qui aideront à réaliser cet avenir symbolique », a déclaré Ripple dans l’annonce.

Les NFT deviennent progressivement monnaie courante, les marques multinationales se dirigeant vers le déploiement d’objets de collection résidents dans le métaverse NFT. Les marques célèbres avec des collections NFT incluent Marvel Studios, Time Magazine et Dolce & Gabbana. La large acceptation des jetons non fongibles a également conduit à l’émergence de marchés tels que OpenSea et Rarible.

S’appuyant sur les capacités d’économie d’énergie du XRP Ledger, Ripple a déclaré que le Creator Fund vise à soutenir toutes ces parties prenantes importantes, une décision qui sera encore mise à jour grâce aux partenariats uniques qu’il sécurise actuellement.

Source de l’image : Shutterstock