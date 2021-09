Ripple lance un fonds de création de 250 millions de dollars pour intégrer les NFT au grand livre

Ripple a annoncé un fonds de création de 250 millions de dollars pour permettre aux développeurs d’expérimenter de nouvelles utilisations des NFT sur le grand livre XRP (XRPL).

Ripple, dans sa déclaration, a déclaré que dans le cadre de l’APEX 2021, le sommet des développeurs XRP Ledger, le fonds permettrait aux créateurs de se connecter avec les communautés pour lesquelles ils travaillent en les aidant à développer et à monétiser des expériences NFT accessibles et innovantes en utilisant le grand livre.

Le XRP Ledger, qui a été mis en ligne sur le réseau principal en août, est une blockchain entièrement décentralisée et publique qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des NFT. Les artistes NFT peuvent frapper, lancer et échanger leur travail à des coûts de transaction très bas grâce à son architecture rapide, économe en énergie et stable.

Ripple a rejoint des réseaux établis tels que Solana, ETH, Cardano, Polygon, etc., dans le secteur en pleine croissance du NFT.

Ce que Ripples veut résoudre

Le XRP Ledger vise à résoudre plusieurs problèmes rencontrés par la communauté de création de NFT, en particulier le point de vue technique et la crainte que leurs NFT perdent ou ne parviennent pas à acquérir de la traction. Ripple espère utiliser le fonds pour l’assistance financière, marketing, technique et l’aide d’agences de partenaires expérimentés dans le développement d’initiatives NFT de haute qualité.

En raison de ses règlements en temps réel et de son excellente liquidité, plus de 5 400 jetons distincts ont été créés ou échangés sur l’échange décentralisé intégré (DEX) de XRPL depuis ses débuts. La technologie promet également d’être jusqu’à 120 000 fois plus puissante que les réseaux POS et POW Blockchain existants, avec des transactions extrêmement fluides et à faible coût.

Ripple a également annoncé aujourd’hui son partenariat avec plusieurs marchés et agences NFT, à commencer par MintNFT et Mintable et son principal partenaire d’agence VSA Partners. Les partenaires auront accès au fonds et pourront interagir avec XRPL pour offrir une expérience NFT fluide.