Ripple: l’écriture est sur le mur indépendamment du procès SEC

Même si j’en possède Ondulation (CCC :XRP-USD) pièces de crypto-monnaie, je n’ai pas suivi toutes les étapes du procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui a initialement nivelé la société sous-jacente Laboratoires d’ondulation. Pour moi, c’est un point discutable. Les commerçants aux États-Unis étant essentiellement exclus de la transaction de leurs avoirs en XRP, je me retrouve dans l’ironie classique des naufragés : tant d’eau, rien de potable.

Source : Shutterstock

Cependant, en mettant de côté mes sentiments personnels à propos de la soi-disant pièce Ripple, la société en développement pourrait bien remporter une victoire juridique.

Maintenant, je dois réitérer que rien de ce que j’ai à dire sur le XRP ou toute autre question n’est un conseil financier. Et sur cette note, rien de ce que je dis sur le procès de la SEC ne doit être interprété comme un avis juridique. Je ne suis qu’un observateur occasionnel faisant des observations et écrivant à leur sujet.

Mais la la, quelle observation c’est ! L’avocat Jeremy Hogan, un avocat qui se range du côté de Ripple concernant sa bataille juridique contre la SEC, a déclaré ce qui suit :

Ripple n’a jamais détenu d’ICO [initial coin offering] parce que le grand livre XRP existait DÉJÀ lorsque Ripple a été formé. Ainsi, les procès antérieurs contre des entreprises qui détenaient des ICO n’ont PAS tendance à montrer que Ripple avait un avis équitable que ce qu’il faisait était illégal. Ripple fait une distinction importante ici.

Si tel est le cas, cela pourrait limiter les arguments de la SEC contre Ripple Labs. Sans définir ce qu’est une crypto-monnaie et ce qu’est une ICO, il est difficile d’accuser une entité d’une violation. Cela revient à accuser quelqu’un d’avoir commis une infraction pour excès de vitesse sans d’abord établir des lois sur les excès de vitesse.

Cependant, la SEC pourrait toujours faire pression sur Ripple, arguant que toute nouvelle tentative de contourner les lois déjà existantes concernant les offres publiques initiales constituerait une violation des valeurs mobilières. Que vous appeliez XRP une ICO ou non, s’il contient les composants «spirituels» d’une introduction en bourse, il pourrait s’agir d’une fraude.

Ne manquez pas le plus gros point sur Ripple

Maintenant, veuillez noter que je ne fais que jouer l’avocat du diable concernant l’état d’esprit de la SEC. Honnêtement, je ne sais pas ce que pense la SEC, et je n’ai pas non plus d’informations privilégiées concernant le résultat. Logiquement, cela signifie également que je ne sais pas comment ce procès affectera finalement XRP.

Alors que les complexités de la bataille juridique XRP offrent beaucoup d’intrigues, je suis plus intéressé par ce que cette controverse représente pour les crypto-monnaies. Tout ce discours sur la démocratisation et la décentralisation m’a fait réfléchir : peu importe à quel point un projet basé sur la blockchain est attrayant, tout est finalement centralisé.

Je dois m’excuser d’avoir été un tel paquet de joie ces derniers temps, mais les amis, je ne peux m’empêcher de poser la question : l’argument de la décentralisation et de la démocratisation de l’argent n’est-il pas exactement comme le récit du poulet fermier ? En liberté ou pas, le sort du poulet est toujours le même.

Dans le même ordre d’idées, peu importe que la SEC gagne ou non. L’agence fédérale a envoyé un message très puissant. Vous pouvez courir dans un la-la land décentralisé tout ce que vous voulez mais, au final, vous ne pouvez pas vous cacher. C’est parce que si vous voulez acheter une maison gratuitement ou conduire le Lambo apparemment omniprésent, vous devez revenir dans le système.

Bien sûr, c’est à ce moment-là que les agences – la SEC pour les distributeurs et l’IRS pour les utilisateurs – vous auront, des lumières clignotantes et tout.

Certes, XRP est lié à une infrastructure (fonctionnellement) décentralisée. Et grâce à son architecture blockchain, Ripple est en mesure de faciliter les paiements transfrontaliers à des vitesses ultra-rapides et à moindre coût. De plus, les investisseurs dans XRP sont en mesure de profiter d’une rentabilité en dehors du système traditionnel.

Mais encore une fois, lorsque vous voulez actualiser cette rentabilité, vous devez revenir. C’est à ce moment-là que nous rencontrons tous notre boucher gouvernemental.

Si vous voulez jouer, vous devez payer

Faites un voyage au Salvador à partir de maintenant et vous serez peut-être bientôt accueilli par des panneaux indiquant «Paga aquí con bitcoin». Essentiellement, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est accepté ici.

Comme vous l’avez probablement entendu, El Salvador est devenu le premier pays à accepter la crypto-monnaie comme monnaie légale parallèle. C’est un mouvement remarquable qui, sur le papier, devrait être le coup de pouce massif de crédibilité que les partisans de la cryptographie cherchaient depuis longtemps. Eh bien, quelqu’un doit le dire au prix du Bitcoin.

Bien que le prix ait augmenté aux nouvelles, le niveau auquel il se situe actuellement – ​​un cheveu de 37 000 $ – est incroyablement banal. C’est la crypto qui a dépassé le seuil de 64 000 $ et qui semblait légitimement avoir une chance de déchiffrer six chiffres. Maintenant, les partisans espèrent qu’il ne tombe pas en dessous de 30 000.

Je pense que c’est aussi un avertissement pour XRP. Même si Ripple gagne son procès et regagne la confiance des bourses qui ont vidé la pièce sous-jacente, le marché des devises virtuelles est extrêmement instable. Par conséquent, il pourrait encore perdre malgré des victoires significatives.

