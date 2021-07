Ripple montre au tribunal que la SEC n’a pas averti la société d’une éventuelle violation de la loi sur les valeurs mobilières

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les rapports sur l’affaire assurent que la preuve se trouve dans un document publié par les commissaires de la SEC, où ils indiquent que l’organisme n’a pas dûment informé Ripple au moment où il encourait une sorte de faute pour avoir échangé le jeton XRP.

L’affaire devant les tribunaux de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Ripple prend à nouveau une tournure très intéressante, qui pourrait faire pencher la balance en faveur de la société responsable du jeton XRP puisqu’elle révèle plus d’irrégularités qu’elles ne pourraient jouer en votre faveur. .

Un document révèle que la SEC n’a pas averti Ripple de violations de la loi

A cette occasion, les co-fondateurs de Ripple, Brad Garlinghouse et Christian Larsen, ont demandé au tribunal de rejeter les poursuites de la SEC contre eux et la société, comme un document récemment publié par les commissaires de la SEC, Hester Peirce (Crypto Mom) et Elad Roisman , semble révéler que l’organisme de réglementation n’a pas averti la société à l’époque des violations présumées de la loi sur les valeurs mobilières qu’elle encourait lors de la négociation du jeton XRP.

À cet égard, l’avocat Jeremy Hogan a souligné les implications de ce document pour le procès, déclarant qu’il s’agissait d’un “cadeau du ciel” pour Ripple, précisément parce qu’il soutiendrait l’une des thèses les plus importantes en sa faveur, ce qui montre que la SEC a violé la procédure régulière applicable à ce type de cas.

En tant que tels, les dirigeants de Ripple soutiennent qu’ils ne vendaient pas de titres non enregistrés au moment de la pré-vente des jetons XRP, et que selon les prémisses de la SEC, si le procès indique cette irrégularité, l’organisme de réglementation aurait dû avertir de manière pertinente l’entreprise sur l’illégalité de telles actions à l’époque, et de ne pas lever l’intégralité de cette procédure judiciaire sept ans plus tard, nuisant à la fois à la monnaie numérique et à ses utilisateurs.

Petite victoire pour Ripple ?

Selon plusieurs analystes, ce nouveau document publié par les commissaires de la SEC, de pair avec le fait que l’organisme de réglementation n’a pas effectivement démontré qu’il avait correctement averti Ripple à l’époque des irrégularités présumées, il semblerait qu’ils basculeraient l’équilibre en faveur de l’entreprise dans ce litige, dont l’issue pourrait avoir de grandes répercussions sur l’avenir de l’écosystème de la monnaie numérique.

Auparavant, Ripple avait réussi à faire déposer l’ancien directeur de la SEC, William H. Hintman, qui affirmait que la monnaie numérique native d’Ethereum, Ether, n’était pas une sécurité. C’est ici que les directeurs de Ripple Labs s’installent pour ouvrir le débat sur ce qui pourrait être considéré comme un titre ou non, puisqu’institutionnelment ils sont très similaires à la Fondation Ethereum.

Selon les analystes et les personnes connaissant l’affaire, Ripple essaie de prouver devant les tribunaux que la SEC n’a pas encore de critères clairs pour qualifier les valeurs entre les monnaies numériques. En outre, les dirigeants restent convaincus que le jeton XRP n’est pas une sécurité, car les détenteurs de la monnaie numérique n’ont pas de droits de participation sur l’entreprise, et l’actif continuera à fonctionner quelle que soit la fermeture de l’entreprise.

Pour l’instant, le dossier de la SEC contre Ripple se poursuit, nous devrons donc attendre et voir comment tout cela évoluera dans les prochains jours.

