Ripple ne peut qu’aller ne peut monter qu’après sa journée au tribunal

in

Ondulation (CCC :XRP-USD) a eu un 2021 sauvage, avec l’aimable autorisation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Source : Shutterstock

La SEC a allégué en décembre 2020 que toutes les ventes de XRP par Ripple avaient été une longue vente de titres non enregistrés. Cependant, le procès semble se diriger vers une conclusion « terne », précisément pourquoi Ripple se porte si bien récemment.

Peut-être que la plus grande chose à sortir de ce procès est qu’il pourrait tracer une nouvelle voie juridique pour Ripple et d’autres altcoins.

Si les procédures judiciaires sont un indicateur, il semble que Ripple aura une issue favorable. Cependant, il est également possible que les choses tournent mal. Pour l’instant, il y a un optimisme prudent concernant les chances de Ripple.

Je pense qu’il est assez sûr d’initier une petite position dans la pièce numérique. Ripple a remporté des victoires dans les salles d’audience. Vous ne voulez pas être pris dans une situation où vous n’avez aucun XRP si le jugement est rendu en faveur de la crypto-monnaie.

Jouez au long jeu avec Ripple

Le XRP est à un prix extrêmement bas par rapport aux autres grandes crypto-monnaies et à ses récents sommets. Cela a à voir, principalement, avec deux facteurs.

L’un est la question dont nous avons déjà discuté, celle du procès de la SEC. L’autre est l’état du monde crypto en général, qui est confronté à une réglementation et à un contrôle accrus. Par exemple, la Chine a empêché les institutions financières et les sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie.

Cependant, quelle que soit l’activité réglementaire, l’utilité de la crypto-monnaie est telle que vous ne pouvez pas l’écarter.

Prenez Ripple comme exemple. En son cœur, Ripple est un système de règlement des paiements et un réseau de change qui peut faciliter les transactions entre une variété de devises fiduciaires, des crypto-monnaies comme Bitcoin (CCC :BTC-USD), et même des matières premières comme l’or. C’est également l’une des devises à la croissance la plus rapide malgré son entrée tardive dans le jeu.

L’une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est la vitesse des transactions. Ripple vous permet de terminer une transaction en trois secondes. Les systèmes traditionnels vous demanderaient d’attendre des jours. Pendant ce temps, l’envoi de Bitcoin peut prendre de quelques secondes à plus de 60 minutes.

Il peut gérer plus de 1 500 transactions par minute avec une précision et une cohérence incroyables. Il est évolutif pour le même débit que les principaux systèmes financiers tels que Visa (NYSE :V).

De plus, il ne faut que 0,0001 XRP pour effectuer une transaction, ce qui est très rentable lorsque vous la comparez aux canaux bancaires traditionnels.

Plus important encore, XRP bénéficie d’un large intérêt institutionnel. Banco Santander (NYSE :SAN), La Banque Axis, Oui Banque, American Express (NYSE :AXP), Banque d’Amérique (NYSE :BAC), et d’autres sociétés notables dans le monde entier.

Enfin, XRP a été conçu dans un souci de durabilité et est l’une des premières blockchains véritablement neutres en carbone.

Le XRP vaut-il le risque ?

Maintenant que nous avons établi que XRP a une valeur inhérente, la grande question est de savoir si vous souhaitez acheter alors que l’affaire SEC est toujours en cours.

Ne faites pas d’erreur à ce sujet.

Il s’agit d’un investissement à haut risque à ce stade. Même si les gros titres sont positifs, on ne peut pas prédire où l’affaire ira. Tout bien considéré, Ripple vaut une petite position dans votre portefeuille de crypto.

Même si les procédures ne se déroulent pas comme prévu, Ripple a suffisamment d’utilité pour rebondir. Mais ce n’est pas un risque qui vaut la peine de prendre un risque avec beaucoup de Ripple, à mes yeux. Mais les choses évoluent dans la bonne direction pour le XRP, ce qui l’aidera à progresser plus haut à court terme.

Notre propre Brenden Rearick a écrit un excellent article sur certaines des prévisions de prix proposées par des acteurs de premier plan dans l’espace crypto. La plupart d’entre eux sont haussiers, mais encore une fois les approcher avec un peu d’appréhension à ce stade.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.