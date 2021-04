Ripple obtient l’accès aux discussions de la SEC sur la définition des actifs cryptographiques en tant que titres

Ripple Labs a eu accès aux documents de la Securities and Exchange Commission des États-Unis «exprimant l’interprétation ou les opinions de l’agence» sur le sujet des actifs cryptographiques.

Selon Law360, la juge de paix américaine Sarah Netburn a accueilli la requête des défendeurs «en grande partie», déterminant que les procès-verbaux ou mémos de la SEC concernant la cryptographie sont susceptibles d’être découverts. Netburn a affirmé que les communications par courrier électronique de personnel à personnel n’avaient pas besoin d’être produites.

Netburn a également permis à la SEC et à Ripple de soulever des différends avec la décision.

En décembre, la SEC a déposé une plainte alléguant que Ripple Labs, son PDG Brad Garlinghouse et son président Christian Larsen ont levé 1,38 milliard de dollars via une offre de sécurité sans licence en août 2013.

Ripple a contesté la poursuite de la SEC, affirmant que XRP s’apparente à Bitcoin ou Ethereum – qui ont tous deux été classés comme des produits de base par la SEC, en plus de critiquer les huit années nécessaires à l’agence pour déposer sa plainte contre Ripple.

Law360 rapporte que l’avocat de Garlinghouse, Matthew Solomon, estime que la poursuite de la SEC est peut-être «game over» s’ils trouvent des preuves que le régulateur a considéré que le XRP s’apparente à BTC ou à Ether, notant que la compétence réglementaire de la SEC ne s’étend pas au-delà des valeurs mobilières.

La SEC ayant mis huit ans pour déposer sa plainte contre Ripple, les avocats du cabinet estiment également qu’ils peuvent saper les allégations de la SEC s’ils étaient en mesure de produire des documents montrant des décisions contradictoires quant à la classification du XRP par le régulateur.

«Nous avons besoin de cette découverte pour nous défendre», a déclaré Solomon.

Cependant, l’avocat de la SEC Dugan Bliss a critiqué les accusés pour avoir cherché à traduire la commission «en procès» en examinant ses délibérations internes, plutôt que de défendre ses actions prétendument illicites, déclarant:

«Les actions du promoteur sont ce qui doit être au centre des préoccupations ici.»

Au cours de la procédure, le juge Netburn a noté un intérêt public important pour l’audience, plus de 500 personnes s’étant connectées via un numéro de téléphone public pour observer l’affaire. Le juge a également mis en garde une personne pour avoir rediffusé l’audio de l’audience en violation de la réglementation de New York.

« Quiconque se livre à ce comportement peut faire l’objet de sanctions pénales », a déclaré le juge.

En dehors du court

Le 6 avril, l’avocat Jeremy Hogan, qui observe l’affaire avec intérêt, s’est rendu sur Twitter pour partager une ordonnance de cesser et de s’abstenir de 2016 visant un conseiller de l’époque de Ripple Labs, qui décrivait la société comme une «société de monnaie numérique».

(1/2) Je me prépare pour l’audience SEC c. Ripple et j’ai approfondi quelques documents et REGARDEZ CE QUE J’AI TROUVÉ. C’est la SEC déclarant dans un document public « … la société de MONNAIE numérique appelée Ripple Labs. » (haut de la page 3) https://t.co/dFAtp8kiqa – Jeremy Hogan (@attorneyjeremy) 6 avril 2021

«La SEC doit maintenant expliquer à la Cour comment une« monnaie numérique »s’est transformée en« sécurité numérique »», a ajouté Hogan.

Le prix du XRP a fléchi ce mois-ci malgré la plainte de la SEC, le jeton ayant augmenté de près de 100% depuis le début du mois d’avril. Le XRP a augmenté d’environ 20% au cours des dernières 24 heures et se négocie actuellement à 1,08 $.