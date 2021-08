Ripple obtient une prolongation pour le différend sur les données Slack ⋆ Crypto nouveaux médias

Le juge Netburn a accordé à Ripple le plaidoyer de prolongation de deux jours ouvrables concernant le différend de communication Slack avec la SEC dans le cadre du procès XRP en cours. L’avocat de Ripple avait envoyé une lettre au juge demandant une prolongation jusqu’au lundi 16 août 2021 pour répondre à la requête d’urgence de la SEC contre ses données de communication interne sur l’application de messagerie Slack.

“La réponse de Ripple à la requête de la SEC est attendue au plus tard le 16 août 2021. La réponse de la SEC, le cas échéant, est due au plus tard le 19 août 2021”, a déclaré le juge Netburn.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP Le juge Netburn fait droit à la requête de Ripple en prorogation de délai. Elle ordonne que “la réponse de Ripple à la requête de la SEC soit due au plus tard le 16 août 2021. La réponse de la SEC, le cas échéant, est due au plus tard le 19 août 2021.”

La SEC avait déposé une requête d’urgence, demandant de revoir ses réclamations contre les données Slack que Ripple avait retenues. L’approbation de la motion d’urgence de la SEC obligerait Ripple à produire les données en attente de Slack, qui ont été utilisées pour les communications internes de Ripple selon la Securities and Exchange Commission.

La SEC a accusé Ripple de s’être retirée de la production des documents pertinents pour cacher son crime. Le demandeur a déclaré que les défendeurs avaient auparavant accepté de se conformer et de fournir les données requises. Cependant, à mesure que la date de la découverte approchait, Ripple s’est retiré sans ménagement, refusant de fournir des données Slack, en raison d’une “erreur de traitement des données”.

La SEC a présenté une liste de 11 témoins Ripple à l’aide d’enregistrements Slack incomplets. Le demandeur fait valoir que les conversations Slack de Ripple contiennent des « communications très pertinentes » et que l’intimé devrait être obligé de rechercher et de produire des messages réactifs de 22 sur 33 de ses dépositaires de courrier électronique.

La SEC a également souligné que les données demandées comprenaient des conversations de l’intimé individuel, Garlinghouse, ainsi que des messages entre tous les dépositaires désignés de la société, ce qui pèse sur les soupçons de la SEC.

«Les messages produits montrent des employés de Ripple (y compris des dépositaires dont Ripple refuse de rechercher les messages Slack) discuter de problèmes directement liés aux litiges au cœur de cette affaire. Ces messages incluent (a) des discussions sur le désir de Ripple de créer des échanges spéculatifs en XRP, voir Ex. I (pièce de compilation avec points saillants des parties pertinentes ajoutées par la SEC) à 2-6 ; (b) l’effet des annonces et des efforts de Ripple sur, et les préoccupations de Ripple quant au prix du XRP, id. à 8-24 ; (c) la relation et l’importance centrale des ventes de XRP pour l’activité globale de Ripple, id. à 26-37 ; et (d) le statut réglementaire du XRP, id. à 39-40. », a déclaré SEC dans la lettre.