Ripple peut enfin échapper à la tanière de la SEC, grâce à cette proposition de législation sur la crypto ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

La loi sur la structure du marché des actifs numériques et la protection des investisseurs, une nouvelle législation proposée par le membre du Congrès Don Beyer (D-VA-08) qui protégerait les consommateurs et favoriserait l’innovation en incorporant les actifs numériques dans les structures réglementaires financières existantes, a été considérée comme une étape dans la bonne direction pour lever l’incertitude réglementaire actuelle entourant les crypto-monnaies.

Beyer, qui a proposé la législation qui est un amendement à la loi sur les valeurs mobilières de 1934 pour inclure les crypto-monnaies, a déclaré: “Les États-Unis devraient fournir un environnement juridique et réglementaire qui favorise ce type d’innovation et de croissance” ajoutant “Nos lois sont en retard, et mon le projet de loi lancerait le processus tant attendu de leur mise à jour pour donner aux détenteurs d’actifs numériques et aux investisseurs des protections de base. »

La législation proposée, si elle est adoptée, aura probablement des implications positives sur les affaires déjà existantes qui manquent de clarté, en particulier dans l’affaire Ripple contre SEC.

L’affaire Ripple contre SEC traîne depuis plus de sept mois. Plus récemment, la SEC a déposé un avis de comparution d’un nouvel avocat plaidant, l’avocat Pascal Guerrier.

Alors que Ripple semble avoir de petites victoires en sa faveur, l’avocat Jeremy Hogan pense qu’un règlement pourrait être atteint au plus tôt en septembre. Hogan a en outre analysé l’impact possible que l’adoption de la nouvelle loi proposée pourrait avoir sur l’affaire.

Une chose que fait la législation est de définir la sécurité des actifs numériques comme des actifs numériques qui fournissent aux détenteurs des actifs numériques des capitaux propres ou des intérêts de dette ; les droits aux bénéfices, aux intérêts ou au paiement de dividendes ; les droits de vote dans les principales opérations sur titres ; et les droits de liquidation de l’émetteur. En outre, il indique qu’un actif numérique est une sécurité lorsque la plate-forme de l’émetteur n’est pas entièrement construite et que l’argent de la vente finance le développement des services, des biens ou de la plate-forme proposés de l’émetteur.

Cette définition rend pratiquement la requête SEC contre le XRP de Ripple sans objet, car la plate-forme était déjà opérationnelle avant la vente. Le XRP de Ripple n’a pas non plus les autres caractéristiques de la définition de la sécurité des actifs numériques.

Une autre question que l’avocat Hogan a résolue est de savoir si la législation, si elle est adoptée, peut s’appliquer rétroactivement au cas en question. Il a conclu que c’était probablement le cas, car son application rejetterait complètement l’affaire en faveur de Ripple. Supprimer efficacement le XRP de Ripple du contrôle de la SEC pour ne pas être la sécurité des actifs numériques, et signifiera donc que le jeton numérique devrait plutôt être réglementé par la Commodities and Exchange Commission.

Bien que l’on ne sache pas si la législation sera adoptée et quand elle entrera en vigueur, cela pourrait très bien régler le cas de Ripple et constituer un tournant pour la réglementation des crypto-monnaies en général.