Ripple poursuit son expansion en Asie-Pacifique via un nouveau partenariat avec l’une des plus grandes sociétés de transfert de fonds de Corée du Sud ZyCrypto ⋆ Crypto new media

La société de paiement Blockchain Ripple étendra davantage ses opérations dans la région Asie-Pacifique après avoir conclu un partenariat stratégique avec Global Money Express Co. Ltd (GME Remittance), l’un des principaux géants du transfert d’argent en Corée du Sud.

GME Remittance rejoint RippleNet

Selon un article de blog du 10 août, GME Remittance est désormais un client RippleNet, rejoignant plus de 300 autres banques et institutions financières membres à travers le monde. La société a rejoint le réseau de blockchain d’entreprise de Ripple pour améliorer les paiements transfrontaliers entre la Corée du Sud et la Thaïlande.

En particulier, GME Remittance s’est associé à la plus grande banque de Thaïlande en termes de capitalisation boursière, Siam Commercial Bank, via RippleNet – qui n’utilise notamment pas la crypto-monnaie XRP. Cette collaboration a été rendue possible grâce à la coentreprise Ripple et SBI Holdings, SBI Ripple Asia, dans le but d’« accélérer et d’augmenter le volume » des envois de fonds pour plus de 184 000 citoyens thaïlandais qui vivent actuellement en Corée du Sud.

La publication a également révélé que GME Remittance envisageait des connexions avec davantage de clients RippleNet existants pour établir une empreinte dans davantage de couloirs de transfert de fonds à travers la région et à l’international, y compris aux États-Unis et en Europe.

Subash Chandra Poudel, directeur des envois de fonds et COO de GME, a déclaré dans l’annonce :

«Nous avons choisi Ripple comme partenaire car avec RippleNet, nous pouvons nous lancer dans de nouveaux pays avec de nouveaux partenaires en 1 à 2 semaines. Cela a considérablement réduit le temps de mise sur le marché et nous donne un avantage par rapport à nos concurrents. »

Poudel a ajouté que RippleNet a augmenté la vitesse et la transparence de l’envoi d’argent à travers les frontières depuis le lancement du partenariat.

Ripple a déployé des efforts concertés ces dernières années pour établir une forte présence dans la région de l’Est.

En effet, la société affirme que l’Asie-Pacifique est l’un de ses marchés à la croissance la plus rapide pour la demande des clients et la croissance des transactions, les transactions augmentant de 130 % d’une année sur l’autre. La fintech basée à San Francisco compte également plusieurs partenaires sud-coréens, dont Sentbe, Hanpass, CROSS ENF et Coinone Transfer.

Même si Ripple est actuellement mêlé à une bagarre juridique aux États-Unis, il semble que les affaires de l’entreprise soient en plein essor en Asie.

Graphique XRPUSD par TradingView

Le prix du XRP a grimpé à 0,97 $ au moment de la publication, démontrant une croissance de plus de 12,15% au cours des dernières 24 heures.