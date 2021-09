Ripple prévoit de créer une plate-forme de tenue de marché pour XRP

La société de paiement numérique Ripple envisage de créer une plate-forme pour la création d’un marché de la crypto-monnaie. Et il essaie de recruter du personnel dans la City de Londres et à Singapour, selon un employé de l’entreprise.

L’entreprise recherche 10 personnes pour faire partie du projet. Ils se concentrent sur l’embauche initiale de traders de crypto-monnaie ayant une expérience de l’arbitrage entre différentes bourses et du personnel de marketing et de vente, qui seront chargés d’établir des relations commerciales avec les fournisseurs de liquidités et les bourses.

Cependant, en décembre de l’année dernière, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Ripple et plusieurs de ses dirigeants d’offrir des actions non enregistrées. Avec lequel ils ont levé plus de 1,3 milliard de dollars de ventes de XRP.

Cette nouvelle a entraîné une baisse du prix du XRP. Quelques jours après l’annonce de la nouvelle, il a été signalé que le trader haute fréquence Jump Trading et Galaxy Digital de Michael Novogratz avaient cessé de négocier le XRP. Coinbase et d’autres bourses américaines ont également suspendu les échanges de XRP à la suite du procès de la SEC.

Ripple prévoit de créer une plate-forme de tenue de marché malgré son statut juridique auprès de la SEC. Cependant, le prix du XRP est passé au-dessus de 1 $. Source : CoinMarketCap

Un récent article d’un analyste des marchés institutionnels a déclaré que “la vision de Ripple d’un Internet de valeur nécessite l’efficacité des actifs numériques et un marché de la crypto-monnaie sain, une forte liquidité est un élément central pour faire de cette vision une réalité”.

XRP et les teneurs de marché

Les teneurs de marché aident à maintenir la Fonctionnement du marché, ce qui signifie que si un utilisateur veut vendre un token, il est là pour l’acheter. De même, si vous souhaitez acheter un token, ils sont là pour le rendre disponible à la vente.

De cette façon, les teneurs de marché contribuent à garantir qu’il y a suffisamment de liquidités sur le marché.

Quelques exemples des plus grands teneurs de marché dans le secteur des actions sont BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley et UBS.

Le lancement de sa propre plate-forme de tenue de marché permettrait à Ripple de gérer la liquidité de XRP. Surtout si d’autres fournisseurs de liquidités ont cessé de le faire.

De plus, bien que XRP et Ripple soient fondamentalement liés, ils fonctionnent comme deux identités distinctes. Ripple est une société de technologie financière axée sur les services de paiement. Alors que le jeton XRP est un actif numérique destiné aux micro-transactions, envois de fonds et paiements sur Internet.

Enfin, XRP se négocie actuellement à un niveau de support de 1 $, indiquant que le prix pourrait encore baisser. Si le prix dépasse ce niveau de support, ce serait un signal de vente fort, et le prochain niveau cible pourrait se situer autour de 0,80 $ à 0,90 $.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport