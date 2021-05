Ripple prévoit de devenir public, déclare le PDG de SBI

Compartir

Yoshitaka Kitao, le PDG de SBI Group, a révélé qu’une offre publique initiale pourrait faire partie des projets futurs de Ripple.

Kitao a déclaré que lors d’un appel de résultats avec les investisseurs. Le PDG a déclaré que Ripple n’attend que la bataille juridique avec la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine pour parvenir à une conclusion avant de se lancer dans la poursuite de ses projets d’introduction en bourse.

Les affirmations du groupe SBI concernant l’introduction en bourse de Ripple ont du poids. La société de services financiers est le plus grand investisseur extérieur de Ripple dans Ripple et peut donc fournir des informations privilégiées à ce sujet. SBI a beaucoup investi dans des sociétés de fintech, notamment Ripple et son concurrent R3. Lors de la présentation de l’appel aux résultats, Kitao a déclaré que l’investissement de SBI Group dans Ripple sera rentable après son introduction en bourse.

L’affirmation de Kitao selon laquelle Ripple deviendra publique est quelque chose qui a été soutenu par les déclarations précédentes du PDG de Ripple Brad Garlinghouse et du PDG Chris Larsen.

Kitao a déclaré: «Après le procès en cours, Ripple sera rendu public. Le PDG actuel veut faire cela. Chris veut faire ça. “

Avant même que tous les problèmes de demande n’apparaissent, Garlinghouse avait parlé d’une éventuelle offre publique initiale pour Ripple.

Dans le passé, Garlinghouse a déclaré qu’il pensait que les introductions en bourse de la blockchain et de la crypto-monnaie deviendraient plus courantes et a même mentionné que Ripple ferait partie des sociétés de cryptographie. Il a déclaré: «Au cours des 12 prochains mois, vous verrez des introductions en bourse dans l’espace crypto / blockchain. Nous ne serons pas les premiers et nous ne serons pas les derniers, mais j’espère que nous sommes en tête. C’est une évolution naturelle pour notre entreprise ».

Les entreprises de cryptographie parient sur les introductions en bourse

Coinbase est entré dans l’histoire en devenant public via une cotation directe à la bourse du Nasdaq plus tôt ce mois-ci. Les récents grands débuts ont ouvert la voie à plusieurs entreprises liées à la cryptographie qui envisagent de devenir publiques ensuite. La liste directe de Coinbase fournit une sorte de scénario de test pour d’autres sociétés de crypto-monnaie.

Pour diverses sociétés de cryptographie, la décision de devenir publique dépendra de l’intérêt financier du marché. Alors que d’autres peuvent saisir le moment tout de suite, d’autres peuvent rester sur place.

Par exemple, Kraken, échange cryptographique basé à San Francisco, envisage de devenir public en 2022.

La société de cryptographie basée à Londres Blockchain.com envisage de faire ses débuts en public et a récemment révélé qu’elle envisageait attentivement ses options sur le marché public, même si elle n’est pas pressée. Bakkt, BlockFi, eToro et Gemini envisagent de faire ses débuts, tout comme Ripple, qui envisage également de devenir public.

Source de l’image: Shutterstock