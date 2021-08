Ripple Price en baisse de 2,6% à 0,716 $ – Où acheter XRP ⋆ Crypto nouveaux médias

Ripple est devenue l’une des crypto-monnaies les plus discutées sur crypto Twitter en raison de ses querelles en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Bien que l’affaire ait causé un coup dur aux prix du XRP vers la fin de 2020, elle a également eu des contributions positives, telles que l’augmentation de la popularité du XRP. En outre, l’affaire a également joué un rôle clé dans l’influence des prix XRP, étant donné que Ripple a remporté plusieurs victoires.

Le XRP se négocie à 0,716 $ au moment de la rédaction après une baisse de 2,6%.

Analyse des prix XRP

Source : Tradingview

XRP a gagné plus de 15% sur une échelle hebdomadaire, ce qui a contribué à faire grimper la pièce au niveau actuel de 0,71 $. Les ours actuels pourraient persister et XRP pourrait descendre en dessous du support de 0,71 $. De nouveaux reculs pourraient entraîner une baisse vers 0,667 $ et 0,63 $.

XRP montre des signes haussiers; par conséquent, l’achat d’un support pourrait empêcher la pièce de chuter davantage en dessous du support. Les signaux du marché indiquent un achat fort, qui pourrait voir une augmentation de la dynamique d’achat.

En cas de reprise, nous verrons XRP retester les niveaux de 0,78 $. Un soutien plus large du marché orientera le jeton vers 0,89 $, puis 0,94 $, après quoi XRP atteindra la barre convoitée de 1 $. À ce stade, XRP s’efforcera de récupérer les taureaux établis en avril lorsque le marché était à son apogée.

Ripple a récemment publié un milliard de pièces XRP de son compte séquestre dans le cadre de sa sortie programmée régulière. De ce montant, 182,3 millions ont été envoyés au premier directeur de la technologie de Ripple, Jed McCaleb, comme publié par Whale Alert. McCaleb vend régulièrement ses XRP en les déposant sur des bourses de crypto-monnaie.

La percée de Ripple se produira une fois l’affaire SEC finalisée. Cependant, selon James K Filan, un avocat américain qui a suivi l’affaire de près, l’affaire ne sera pas close de sitôt car aucune des parties n’est disposée à reculer. Filan a également déclaré qu’après la déposition de William Hinman le 27 juillet, Ripple a obtenu les noms de personnes qui aideront l’affaire, et la société interroge probablement lesdites personnes.

La réglementation américaine sur la cryptographie évolue maintenant et les crypto-monnaies, y compris le XRP, pourraient être affectées par les nouvelles règles. Le Groupe d’action financière (FAFT) a rédigé une proposition il y a deux ans pour garantir que les échanges cryptographiques et les plateformes DeFi mettent en œuvre les règles Know-Your-Customer (KYC) et Anti-money Laundering (AML). La loi est prévue pour être mise en œuvre et affectera tous les fournisseurs d’actifs virtuels et remodelera l’environnement crypto aux États-Unis. Bien que ces réglementations puissent bénéficier à long terme au marché de la cryptographie en termes de légitimité, elles peuvent affecter la reprise actuelle.

Où acheter du XRP

