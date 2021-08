Ripple Price gagne 8,7% à 1,27 $ – Où acheter des taureaux XRP ⋆ Crypto new media

Ripple a été l’un des meilleurs gagnants sur le marché des crypto-monnaies ce mois-ci. La pièce a créé de nouveaux sommets mensuels et se classe désormais sixième dans la liste des capitalisations boursières crypto après que sa capitalisation boursière ait dépassé les 55 milliards de dollars. En seulement sept jours, la valeur du XRP a augmenté de plus de 55%.

Le XRP se négocie à 1,27 $ au moment de la rédaction après un gain de 8,7 % en 24 heures.

Analyse des prix XRP

(Source : Tradingview)

Le XRP se négocie à son plus haut niveau au cours des trois derniers mois. Après la baisse du 20 juillet, le XRP a connu une augmentation constante et il se rapproche de la reconquête de son plus haut historique. Le marché et le soutien à l’achat sont très forts ; la tendance haussière est donc soutenable à court terme.

La tendance haussière conduira XRP à tester à nouveau la résistance supérieure de 1,40 $. Au cours des sessions intrajournalières de la journée précédente, le XRP est allé au-delà de 1,30 $ avant qu’une légère correction ne se produise. Cependant, la nouvelle position pourrait positionner XRP pour une course haussière meilleure et plus forte. Par conséquent, la nouvelle course haussière pourrait positionner le XRP pour une séquence haussière encore massive vers 1,45 $.

Il y a aussi des chances qu’une autre correction se produise, après quoi XRP pourrait retester le support de 1,20 $. Cependant, le soutien du marché est sur le point de maintenir les échanges de XRP au-dessus de 1,10 $ au moins à court terme.

La récente tendance à la hausse du XRP a été attribuée à l’activité accrue de la blockchain Ripple. Un rapport de Santiment a déclaré que les développements de la blockchain Ripple avaient augmenté et que XRP soumettait le niveau d’activité le plus élevé de l’histoire de la pièce.

Les baleines XRP ont également repris et des quantités massives de pièces XERP échangent des mains. Le nombre d’adresses crypto qui détiennent plus d’un million de jetons XRP a augmenté de 4,4%, tandis que 14 adresses de baleines ont rejoint XRP depuis le 10 août. Ce support d’achat devrait propulser les baleines RP plus haut.

