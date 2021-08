Ripple Price Prediction – XRP/USD se prépare à passer au niveau de 1,20 $ ⋆ Crypto new media

Prédiction de prix d’ondulation – 27 août

Aujourd’hui, la prévision de prix Ripple n’a pas été en mesure de développer l’élan haussier au-dessus de 1,00 $ car la pièce reste à la baisse.

Marché XRP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,25 $, 1,35 $, 1,45 $

Niveaux d’assistance : 0,90 $, 0,80 $, 0,70 $

XRPUSD – Graphique quotidien

Au cours de la session européenne, le XRP/USD s’échange au-dessus de 1,13 $ mais n’a pas réussi à tenir le terrain et a rapidement reculé vers 1,11 $. Néanmoins, le Ripple (XRP) suit la tendance baissière depuis quelques jours, le XRP/USD se négocie désormais dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours, mais le mouvement latéral pourrait limiter ses mouvements haussiers.

Prédiction de prix d’ondulation: le prix peut remonter au-dessus de 1,20 $

Selon le graphique journalier, le prix Ripple oscille entre les MM de 9 et 21 jours, et si les haussiers parviennent à pousser le prix du marché au-dessus de cette barrière ; la pièce peut probablement trouver les niveaux de résistance potentiels à 1,25 $, 1,35 $ et 1,45 $. Par conséquent, si le prix Ripple touche le côté négatif, il peut connaître un mouvement baissier.

Cependant, il est probable que le prix Ripple atteigne le support le plus proche à 1,00 $ et une nouvelle baisse pourrait tirer le marché à 0,90 $, 0,80 $ et 0,70 $. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace lentement au-dessus du niveau 50, ce qui peut introduire davantage de signaux haussiers sur le marché.

Par rapport à Bitcoin, le prix Ripple se négocie autour de la moyenne mobile de 21 jours. Cependant, si la pression de vente augmente, les baissiers pourraient probablement maintenir le prix Ripple à la baisse. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est vu passer au-dessus du niveau 50, car les traders pourraient probablement voir un mouvement positif sur le marché bientôt.

XRPBTC – Graphique quotidien

De plus, le marché peut également s’attendre à un support proche à 2100 SAT en glissant vers la limite inférieure du canal pour atteindre le support critique de 2000 SAT et en dessous. En revanche, si un mouvement haussier se produit et valide une cassure au dessus des moyennes mobiles 9 jours et 21 jours ; les traders peuvent confirmer un mouvement haussier pour la pièce car il peut localiser le niveau de résistance potentiel à 2700 SAT et au-dessus.

