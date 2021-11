Ripple promet une croissance aux investisseurs prêts à prendre un peu de risque

Ondulation (CCC :XRP-USD) continue de vivre et de mourir par son procès. Lors de la dernière série de développements, un juge fédéral a statué que les propriétaires de jetons numériques associés à Ripple Labs peuvent offrir leur « perspective significative » dans l’affaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre eux.

La dernière nouvelle a permis à Ripple de gagner à nouveau du terrain. Depuis le début des procédures à la fin de l’année dernière, Ripple a remporté plusieurs victoires notables.

À ce stade, un catalyseur majeur pour Ripple sera un règlement potentiel de l’affaire. Cela en fait un investissement précaire à mes yeux. Bien que les choses avancent bien, nous ne pouvons pas dire si Ripple fera un retour en force.

L’année dernière, la SEC a accusé les dirigeants de Ripple Lab d’avoir manipulé le prix du XRP. La SEC a poursuivi le PDG de Ripple Brad Garlinghouse et le co-fondateur et ancien PDG Chris Larsen, les accusant d’avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres non enregistrée.

Depuis lors, la fortune de Ripple a évolué de concert avec l’évolution de l’affaire. Cela fait de Ripple une pièce numérique très risquée à mes yeux. Même si les choses semblent aller en leur faveur, l’affaire n’est pas terminée. Si cela se passe dans l’autre sens, la pièce va se creuser. Par conséquent, seuls les investisseurs les plus tolérants au risque devraient investir dans celui-ci.

Quelle valeur intrinsèque Ripple apporte-t-il à la table ?

Ripple fonctionne comme une forme d’argent électronique. Et il fournit l’infrastructure permettant aux banques de transférer des fonds plus rapidement. Il fonctionne différemment de la plupart des crypto-monnaies car les détenteurs de Ripple peuvent l’utiliser sur n’importe quelle banque plutôt que sur un seul type de réseau spécifique. Donc, si vous avez des comptes auprès de plusieurs fournisseurs, c’est la pièce numérique qui vous convient.

L’une des choses les plus intrigantes à propos de Ripple est de savoir comment il peut exister sous trois formes distinctes mais liées. La première forme est son réseau, qui facilite les paiements numériques. Deuxièmement, vous avez XRP – une crypto-monnaie construite sur une version spécifique (ou « grand livre ») au sein de ce même système de paiement appelé le XRP Ledger. Enfin, Ripple Labs est lui-même responsable du développement et de la maintenance du protocole de paiement Ripple et du réseau d’échange.

De nombreuses personnes sont frustrées par l’état actuel des paiements transfrontaliers. Les coûts peuvent être élevés, les délais d’attente longs et il y a toujours une chance que vous finissiez par payer plus que ce que vous auriez dû payer. Avec Ripple, tout le monde peut envoyer de l’argent sans aucun problème. Il est totalement sécurisé car toutes les données transitent par un réseau distribué plutôt que d’être gérées par un point central comme le font d’autres méthodes. Avec 1 500 transactions par seconde et un temps d’approbation de 3 à 5 secondes en moyenne, Ripple n’a jamais été aussi efficace pour le traitement des paiements.

De nombreuses raisons d’investir dans la pièce numérique

Les propriétaires de petites entreprises pourraient être plus disposés à adopter Ripple s’il devient largement utilisé. La société a toujours fourni des capitaux pour toutes les tailles, ce qui contribuerait à stimuler la croissance économique grâce à un accès et à une rapidité accrus des transactions/flux financiers.

De plus, Ripple possède peut-être l’un des soutiens bancaires les plus réputés de toutes les crypto-monnaies. Il a des partenariats avec American Express (NYSE :AXP) et Santander (NYSE :SAN), parmi plusieurs autres.

Enfin, la monnaie numérique de la banque centrale est une forme de monnaie utilisée à la place des monnaies fiduciaires traditionnelles. Ripple crée ce nouveau type d’argent. Il sera bientôt mis à l’essai sur le réseau de registres XRP à partir de cette année avec plusieurs banques participantes et des entités privées telles que des institutions financières qui souhaitent que leurs transactions soient vérifiées plus rapidement que jamais.

Rester conscient des risques

Pour ceux qui veulent une crypto-monnaie plus traditionnelle, Ripple n’est pas la réponse. contrairement à Bitcoin (CCC :BTC-USD), qui a été extrait puis échangé entre les utilisateurs de manière anonyme pour des raisons économiques, XRP a été spécifiquement conçu pour résoudre les problèmes au sein des systèmes bancaires tout en étant capable de les révolutionner grâce à ses liens étroits avec une variété de banques à travers le monde grâce à leurs effets de réseau.

Le protocole de paiement Ripple est en concurrence directe avec RAPIDE, mais il a encore beaucoup de travail à faire. Le secteur bancaire préfère utiliser le système de paiement international. Les raisons sont assez simples. C’est le plus grand réseau et il est bien établi. Cependant, il existe certains inconvénients, notamment des vitesses lentes pour les transactions (en particulier internationales) ainsi qu’un risque plus élevé lors du transfert de fonds entre banques via ce système. À long terme, c’est là que Ripple peut vraiment faire une brèche.

Cependant, le risque d’un cas SEC perdu plane sur Ripple comme un nuage gris. La SEC peut en faire un exemple pour envoyer un message au monde crypto au sens large. Les crypto-monnaies fonctionnent en dehors du contrôle réglementaire pour le moment. Mais cela peut changer rapidement. Si vous souhaitez investir avec un horizon à long terme, Ethereum (CCC :ETH-USD) est votre meilleur pari.

