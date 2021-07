Ripple publie le rapport sur les marchés XRP du deuxième trimestre … et c’est assez mouvementé ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Le volume moyen quotidien du XRP a doublé pour atteindre 4,49 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020, contre 2,26 milliards de dollars au trimestre précédent, selon le rapport sur les marchés XRP du deuxième trimestre de Ripple.

« Notamment, les volumes XRP ont affiché quatre des jours de volume les plus élevés jamais enregistrés. »

Le rapport trimestriel donne un résumé des rapports de données de marché de l’entreprise, des observations, des conditions du marché, des jalons et des plans futurs.

Ripple a déclaré que ses ventes de XRP d’un trimestre à l’autre avaient augmenté de 7,5 millions de dollars, passant de 150,34 millions de dollars à 157,92 millions de dollars, alors que la demande augmentait pour son service de liquidité à la demande (ODL).

“Ripple a continué à s’engager dans des ventes pour améliorer l’expérience de liquidité à la demande (ODL) de certains clients, éliminant ainsi le besoin de préfinancement lors des échanges et permettant des paiements mondiaux instantanés.”

Les ventes totales de la société ont également représenté 0,04 % du volume total mondial de XRP, dans une tendance à la baisse qui est tombée à 4 points de base contre 7 points de base au trimestre précédent.

Principaux coupables de la volatilité du marché identifiés

Parmi les principaux contributeurs à la volatilité du marché au deuxième trimestre, Ripple a signalé que les attaques de ransomware, les tweets d’Elon Musk liés à la cryptographie et l’examen réglementaire étaient en tête des classements.

La capitalisation boursière de crypto la plus élevée s’est produite au deuxième trimestre, suivie d’une baisse constante, qui a commencé le 22 avril, entraînant une baisse des prix de 20 %.

Graphique XRPUSD par TradingView

“Au cours de la plus grande période de marché, qui a duré 396 jours (février 2020-avril 2021), la capitalisation boursière totale de la crypto a été multipliée par 15.”

L’atmosphère réglementaire de la cryptographie au cours de la même période a fortement influencé le marché, la Chine prenant la tête. Le gouvernement chinois a lancé une campagne de répression à l’échelle nationale contre les installations d’extraction de crypto et a entraîné une baisse de 50% du hashrate et un changement permanent dans la distribution du hashrate.

Pendant ce temps, El Salvador est devenu plus le bienvenu dans la cryptographie. Le pays a adopté le bitcoin comme monnaie légale et a ouvert son électricité renouvelable issue de l’activité volcanique au bitcoin et à d’autres mineurs de crypto-monnaie.

L’inflation a également eu un impact considérable sur les marchés, les investisseurs continuant de se méfier de l’augmentation de la dette publique sous forme d’assouplissement quantitatif.

« Rien qu’en juin, l’indice des prix à la consommation américain a augmenté de 5,4 %, ce qui est la plus forte hausse mensuelle depuis août 2008. »

Des directives réglementaires en matière de cryptographie peu claires continuent de créer de l’incertitude parmi de nombreuses entreprises et investisseurs sur le marché. Les entreprises de crypto au Royaume-Uni opèrent sous une licence temporaire qui a été prolongée jusqu’en mars 2022 par la FCA. Les investisseurs à Singapour sont confrontés à un dilemme similaire.

Aux États-Unis, Ripple a noté que si les autorités appellent à la clarté du marché et à une plus grande protection des consommateurs, les régulateurs n’ont pas encore fourni de directives claires aux participants du marché.

Concernant son procès XRP par la SEC américaine, Ripple a déclaré qu’il faisait de son mieux pour accélérer le processus.

“La découverte des faits devrait actuellement être achevée le 31 août, suivie de la découverte d’experts qui devrait se terminer le 15 octobre 2021.”

Escrow et croissance de l’infrastructure de Ripple

Le trimestre a vu 1 milliard de XRP libérés du séquestre chaque mois pendant trois mois, similaire aux trimestres précédents.

“Au total, 2,7 XRP ont été retournés et ensuite placés dans de nouveaux comptes séquestres tout au long du trimestre.”

Ripple a également étendu son infrastructure de marché, grâce à un partenariat avec la plate-forme blockchain Swissborg. La plate-forme a lancé un contrat intelligent XRP permettant aux utilisateurs de gagner des rendements en XRP. Il répertoriait également le XRP, permettant de négocier avec 16 autres devises crypto et 15 monnaies fiduciaires.

De plus, Ripple a déclaré que depuis sa création, le grand livre XRP a émis plus de 5 000 jetons. Le grand livre XRP est conçu pour agir comme un échange décentralisé capable de gérer de manière durable tous les types de devises et d’actifs, à faible coût.

Ondulation des yeux NFT

Au deuxième trimestre, Ripple s’est associé à la place de marché NFT Mintable, qui permet aux utilisateurs de créer, d’acheter et de vendre facilement des articles en utilisant des devises crypto ou fiduciaires.

Ripple prévoit également d’exécuter un registre XRP et une intégration Mintable, pour débloquer l’adoption massive de la cryptographie par les consommateurs. Cela vise également à permettre la frappe NFT, l’achat et le transfert de jusqu’à des milliards de jetons de manière durable et rentable.

« Les NFT ont le potentiel à long terme d’accélérer l’économie des créateurs, d’inspirer de nouveaux modèles commerciaux et d’ouvrir l’accès à une participation plus large au système financier moderne. »